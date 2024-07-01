宏都拉斯白蝦出口銳減！蝦農求政府掏113億台幣紓困

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南方中小型水產養殖協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）指出，整個蝦產業需要3.5億美元才能恢復邊境潟湖的生產水平，希望每公頃產量達到2000磅，雖然很感激國家農業發展銀行（Banadesa）提供融資協助，讓小型蝦農可獲得40萬倫皮拉（約台幣52.8萬）的融資額度，但克魯茲也強調，在註冊的234家生產商中，只有50家有資格獲得40萬倫皮拉的貸款，其餘的都處於危機當中，需要PCM（類似紓困計畫）重新復甦蝦產業。
有分析認為，這只是權宜之計，無法解決所有的問題，因為這項計畫僅有助於養殖面積大約4公頃的蝦農，但對擁有20至30公頃的生產者來說並沒有幫助。
處於危機中的白蝦養殖場
先前宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）曾端出市場報告，顯示今年1至5月白蝦出口量2647萬3782磅，比去年同期3267萬7892磅，減少620萬4110磅，減幅約19%，對台出口量與去年相比更大減526萬400磅，減幅高達55.8%，原因是宏都拉斯在2023年決定與台灣斷交，以及自2023年12月5日兩國自由貿易協議終止後，對台出口需課徵20%關稅所致。
此外，宏國白蝦外銷中國的訂單似乎也不如預期，當地外匯大幅減少，有6成白蝦養殖場關門，今年第一季水產業損失達2000萬美元，養蝦業瀕臨崩潰，直呼是「養蝦業有史以來最嚴重的危機」。