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宏都拉斯白蝦出口銳減！蝦農求政府掏113億台幣紓困

▲宏都拉斯與台灣斷交後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，但新建交的中國又大砍宏國白蝦報價，導致不少蝦農不堪虧損，只能關門大吉。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
▲宏都拉斯與台灣斷交後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，但新建交的中國又大砍宏國白蝦報價，導致不少蝦農不堪虧損，只能關門大吉。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

宏都拉斯與台斷交，轉與中國建交後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，但中國又大砍宏國白蝦的報價，不少蝦農不堪虧損，只能關門大吉，近日又傳出宏國南方中小型水產養殖協會（Apemasur），要求政府提供3.5億美元資金（折合新台幣約113.8億），給蝦農紓困的消息。

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根據宏國媒體《La Tribuna》最新報導，宏國南方中小型水產養殖協會（Apemasur）要求政府提供3.5億美元、 逾86億倫皮拉（宏國貨幣）給蝦農紓困，促進蝦產業，並透過出口創造就業機會和外匯。

南方中小型水產養殖協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）指出，整個蝦產業需要3.5億美元才能恢復邊境潟湖的生產水平，希望每公頃產量達到2000磅，雖然很感激國家農業發展銀行（Banadesa）提供融資協助，讓小型蝦農可獲得40萬倫皮拉（約台幣52.8萬）的融資額度，但克魯茲也強調，在註冊的234家生產商中，只有50家有資格獲得40萬倫皮拉的貸款，其餘的都處於危機當中，需要PCM（類似紓困計畫）重新復甦蝦產業。

有分析認為，這只是權宜之計，無法解決所有的問題，因為這項計畫僅有助於養殖面積大約4公頃的蝦農，但對擁有20至30公頃的生產者來說並沒有幫助。

▲與中國建交不滿三個月的宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）與習近平12日完成歷史性會晤，雙方也在國事訪問後發表共同聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲宏都拉斯去年與台灣斷交、改與中國建交後，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）隨即於6月前往中國，與習近平會晤。（圖／美聯社／達志影像）
處於危機中的白蝦養殖場

先前宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）曾端出市場報告，顯示今年1至5月白蝦出口量2647萬3782磅，比去年同期3267萬7892磅，減少620萬4110磅，減幅約19%，對台出口量與去年相比更大減526萬400磅，減幅高達55.8%，原因是宏都拉斯在2023年決定與台灣斷交，以及自2023年12月5日兩國自由貿易協議終止後，對台出口需課徵20%關稅所致。

此外，宏國白蝦外銷中國的訂單似乎也不如預期，當地外匯大幅減少，有6成白蝦養殖場關門，今年第一季水產業損失達2000萬美元，養蝦業瀕臨崩潰，直呼是「養蝦業有史以來最嚴重的危機」。

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