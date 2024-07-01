勇士裁掉Chris Paul 9.2億合約！團隊薪資大幅縮減　可用全額中產

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Paul去年6月透過交易加盟勇士，球隊希望他能夠帶起第二陣容，他確實也在這方面做得不錯。不過實力上畢竟不若巔峰時期了，要其挽救一支垂死的王朝球隊並不現實。上季Paul為勇士出賽58場，場均出賽26.4分鐘，可得到9.2分3.9籃板6.8助攻1.2抄截。
下個賽季Paul薪資為3000萬美元，但沒有保障的，本來這份合約可以用來配平薪資，不過勇士最終並沒有談成交易。最近的一個傳聞是要和快艇交易Paul George，但對方並未答應。
勇士休賽季計畫不順 但重新得到全額中產
勇士進入到休賽季後本來有幾個計畫，第一是透過交易補強戰力，第二是以他們想要的價碼和合約長度續約Klay Thonmpson，不過這兩項目前都處理得不是很理想。Thonmpson目前計畫成為自由球員，根據此前報導，他已經和部分勇士高管告別了，而且有意前往洛杉磯湖人和LeBron James合作。
勇士在裁掉了Paul的無保障合約後，下個賽季的團隊薪資從1.75億暫時變成了1.44億。根據最新發布的下個賽季團隊薪資上限（1.40588億）來看，勇士目前剛剛好超過一些，低於豪華稅線（1.70814億）和兩個土豪線，他們可以使用全額中產特例（約1290萬）在市場上補強。
根據《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater報導，預計勇士將拆開這份全額中產，簽下多名輪換球員。