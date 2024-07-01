本周咖啡優惠！7-11、全家「限周一寄杯都5折」　星巴克買一送一

暑假開跑！全家「咖啡、茶葉蛋」第2件7元　7-11卡通零食買一送一

▲七月展開，代表暑假開跑，全家限時3天推出大杯美式、茶葉蛋第2件7元；7-11則有卡通零食、購物袋買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲七月展開，代表暑假開跑，全家限時3天推出大杯美式、茶葉蛋第2件7元；7-11則有卡通零食、購物袋買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者黃韻文／綜合報導

2024年過一半了，7月到來，代表著下半年展開，也是暑假開跑！全家今（1）日起限時3天發動「消暑好康」，茶葉蛋、大杯美式、瓶裝茶飲第2件7元，等於茶葉蛋平均10元、大杯美式平均26元。7-11限時祭出卡通優惠，零食、糖果、購物袋等都買一送一，今年下半場就用可愛小東西為自己打氣，最後好好衝刺一波吧！

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🟡全家便利商店
全家7月1日至7月3日限時3天，到門市買指定商品第二件7元，包括茶葉蛋、大杯經典美式、FMC天然水、FMC金萱二十七，《NOWnews》精算折扣一次看：

◾茶葉蛋原價13元、平均10元，約7.7折
◾大杯美式原價45元、平均26元，約5.8折
◾FMC天然水2.2L原價35元、平均21元，約6折
◾FMC金萱二十七原價30元、平均19元，約6.2折

▲全家限時3天，指定商品第2件7元。（圖／業者提供）
▲全家限時3天，指定商品第2件7元。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
7-11限時兩周推出卡通巨星優惠，即日起至7月9日前，多款卡通明星零食、糖果都是買一送一，有可愛布丁狗圖案的乖乖玉米脆條平均15元。此外，卡通購物袋全系列任選買一送一，包括蠟筆小新、哆拉A夢、酷洛米、Hello Kitty等人氣角色，最低只要25元。

▲7-11至7月9日前，多款卡通明星零食、環保袋買一送一。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11至7月9日前，多款卡通明星零食、環保袋買一送一。（圖／業者提供、記者整理）

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