暑假開跑！全家「咖啡、茶葉蛋」第2件7元 7-11卡通零食買一送一
2024年過一半了，7月到來，代表著下半年展開，也是暑假開跑！全家今（1）日起限時3天發動「消暑好康」，茶葉蛋、大杯美式、瓶裝茶飲第2件7元，等於茶葉蛋平均10元、大杯美式平均26元。7-11限時祭出卡通優惠，零食、糖果、購物袋等都買一送一，今年下半場就用可愛小東西為自己打氣，最後好好衝刺一波吧！
記者黃韻文／綜合報導
🟡全家便利商店
全家7月1日至7月3日限時3天，到門市買指定商品第二件7元，包括茶葉蛋、大杯經典美式、FMC天然水、FMC金萱二十七，《NOWnews》精算折扣一次看：
◾茶葉蛋原價13元、平均10元，約7.7折
◾大杯美式原價45元、平均26元，約5.8折
◾FMC天然水2.2L原價35元、平均21元，約6折
◾FMC金萱二十七原價30元、平均19元，約6.2折
🟡7-ELEVEN
7-11限時兩周推出卡通巨星優惠，即日起至7月9日前，多款卡通明星零食、糖果都是買一送一，有可愛布丁狗圖案的乖乖玉米脆條平均15元。此外，卡通購物袋全系列任選買一送一，包括蠟筆小新、哆拉A夢、酷洛米、Hello Kitty等人氣角色，最低只要25元。