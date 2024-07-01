賣越南混充茶獲輕判！直播天王「潮吉爸」疑復出 茶商不忍爆料了
近年，許多不肖茶商以越南茶混充台灣茶販售，嚴重影響台灣本地茶葉，去年間，檢警大舉掃蕩販售混充茶的不肖業者，但先前因賣混充茶被判刑的直播天王「潮吉爸」，疑似再度「重出江湖」；打著網紅招牌「4不4小姐」販售混充茶的業者，也疑似死灰復燃、重操舊業，有茶商不滿向媒體投訴，呼籲政府應加強查緝，切勿任由廉價越南茶掏空台灣的茶產業。
記者林盈君／綜合報導
據《鏡週刊》報導，許多不肖業者會以廉價的越南茶，混充台灣茶高價販售，嚴重打擊台灣本地茶商。有茶商投訴媒體，指「直播天王」潮吉爸因販售混充茶，被輕判緩刑4年、罰款10萬元，短短半年時間，疑似又再度重操舊業。據了解，疫情時期，「潮吉爸」以「大批採購、壓低成本」的幌子販售混充茶，疑似摻了香精退貨率高，後來遭踢爆後挨告。
但混充茶低成本、高利潤，不到一年時間，不肖業者又再度悄悄販售，甚至將廉價越南茶冒充台灣冠軍茶，有茶商指出，越南茶進口價一斤頂多800元，而台灣高海拔的手採茶，動輒一斤2,000元起跳，所以販售混充茶根本是暴利。但此舉，也相對影響台灣本地茶市場，除了擾亂價格、導致市場混亂，也衝擊台灣好茶的生存空間，更嚴重的是影響茶農生計。
對此，保七總隊第三大隊大隊長蔡耀庭指出，混充茶很難辨識，但可化驗茶葉上面的微量元素，。也有茶商表示，除了參考價格，還必須注意日期與公司名稱，手採茶粒粒分明、枝梗少，泡開後茶葉會完全舒展，但市面上混充茶猖獗，長久下來恐掏空台灣的茶產業，盼相關單位應持續加強取締。