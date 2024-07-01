恐出手2026？郭正亮曝賴清德盤算：只想達到這目標
民進黨7月21日將召開的全代會要改選黨中央最高權力核心的中常委、中執委、中評委等黨職，正國會原由中常委陳茂松、立委林岱樺角逐中常委，引發立委陳亭妃不滿，決議獨自登記參選，導致正國會布局被打亂，黨內派系結構也恐被改變，黨內人士為此喊話身兼黨主席賴清德總統出面整合，莫讓一次黨職改選，瓦解黨內團結。對此，前立委郭正亮30日表示，「我確切的了解賴清德想拿到50％的票，然後2028要連任，他的志氣僅止於此而已，因為上次2022輸得很慘，所以2026想扳回一城，他都是在玩這種局」。
政治中心／綜合報導
郭正亮6月30日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，「賴清德是賭不會發生戰爭，2026就可以輕騎過關」，其實賴清德在想的根本不是獨立，而是只想拿到50％的票而已，所以他要讓兩岸緊張一點，在台灣內部比較方便打認知作戰，「把你們都打成中共同路人，實際上又沒真的發生戰爭，這樣就很好選，他要的只有這個」。
不過郭正亮說，這是在美國總統拜登當選的前提下，如果是美國總統候選人川普當選，可能就會要求台灣增加國防預；郭正亮分析，「可是以目前台灣財政這麼困難的情況下，賴清德要增加國防預算，我覺得一定會引起很多抱怨，因為有太多項目蔡英文都沒做，就會排擠到其他預算，就會得罪到很多人」。
郭正表示，「我確切的了解賴清德想拿到50％的票，然後2028要連任，他的志氣僅止於此而已，因為上次2022輸得很慘，所以2026想扳回一城，他都是在玩這種局」。