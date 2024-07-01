台中無人拉麵店「無碼公審客人」挨轟！闆娘：每人付100元才刪文
近幾年無人拉麵店成為熱潮，不少人喜歡自助、不受打擾的用餐空間。未料台中一間知名無人拉麵店，老闆娘的經營作風近日引起熱議，有網友認為該店餐點好吃、環境整潔，但網路評價卻十分兩極，老闆娘竟多次將顧客「無碼」發到IG公審，爆發大量輿論爭議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Dcard發文表示，她6月29日前往台中一間無人拉麵店用餐，雖然餐點好吃且環境維持地相當乾淨，但在網路上卻有大量負評，其中最爭議的一點，就是老闆娘會隨時透過監視器盯著客人吃飯，且將倒廚餘的顧客公開在店家IG頁面，甚至屢次直接槓上留負評的網友。
其中，店家IG還出現一則公審貼文，不僅直接貼出2名顧客長相，還寫下「不是不敢發，是很久沒遇到奇葩了，浪費食材費用一人100，請帶200元來和解下架貼文，所有和解費都將用於愛心待用餐。」
不少網友怒轟，「這種經營方式看了好不舒服，有些明明沒有剩下多少拿去倒廚餘也要公審」、「這樣公布客人的臉真的可以嗎」、「有的人只是剩下幾片菜，也要被發上IG，這種店我真的不敢吃」。但也有人力挺老闆娘做法，「自己能吃多少不知道嗎？自己夾吃不完還不覺得浪費，時代變了？」
對此，老闆娘則是在IG發限動回應，「提供好的用餐環境給有素質的客人，我不認為我做的有什麼不對，沒辦法認同我店家規定的可以不要來，老娘不會因為少你一個客人就活不下去。」更認為店家要負擔冷氣、店租、人力等開店成本，若顧客能共同維護用餐環境，歡迎使用會員9折權利，但如無法順手擦拭髒亂，店家收一成服務費也是合理。