颶風「貝羅」逼近！加勒比海急做防災 示警：不是開玩笑的
大西洋今年首個颶風「貝羅」（Beryl），已在6月30日增強為4級颶風，預計1日會影響加勒比海甚至登陸，包含貝巴多在內，多個加勒比海島國嚴陣以待，做好防災準備，聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）總理龔薩福（Ralph Gonsalves）也警告「這可不是開玩笑的」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等外媒報導，貝羅6月28日在巴貝多東南偏東約1800公里的大西洋海域形成，只用了42個鐘頭就從熱帶氣旋增強為颶風，並在已過週日增強為4級颶風，是有記錄以來，大西洋風季最早出現的4級颶風，以及唯一一個在6月就出現的4級颶風。
氣象專家指出，颶風季節初期，風暴就迅速增強，這點並不尋常，通常6月和7月的海洋溫度還不足以幫助熱帶系統蓬勃發展，以往颶風都是在8月才出現，但今年受到反聖嬰現象影響，大西洋盆地的水溫高於正常水平，加上缺乏風切變，導致熱帶氣旋發展快速。
巴貝多加油站出現排隊車潮，民眾也趕著上超市採買食物、飲用水和物資。巴貝多氣象局警告，「貝羅」可能帶來強風豪雨、洪水、土石流；聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等國也宣布暫時關閉企業行號、學校、機場，敦促民眾留在室內直到警報解除。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、美國國家氣象局（National Weather Service，NWS）預測，本季大西洋將出現17至25場有命名的風暴，其中8至13個將演變為颶風，包括4至7個大型颶風，「遠高於平均水平」。