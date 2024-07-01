從NBA打到WWE！Haliburton到紐約當反派　Brunson拿折凳衝上擂台

快訊／中華隊新歸化球員來了！吉爾貝克今早4:05抵台　備戰瓊斯盃

▲福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck ）今早抵台，他將正式代表中華隊參加本月開打的瓊斯盃賽事。（圖／籃協提供）
▲福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck ）今早抵台，他將正式代表中華隊參加本月開打的瓊斯盃賽事。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/綜合報導

中華男籃在歸化球員阿提諾離開後，一直在尋找新的歸化球員人選，如今終於有了眉目，福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck ）今早抵台，他將正式代表中華隊參加本月開打的瓊斯盃賽事。

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吉爾貝克抵台　代表中華隊出戰

吉爾貝克很早就傳出可能就是下一個中華隊歸化人選，並且在上個球季中傳出有望在亞洲盃第二階段代表中華隊出征。如今正式加入瓊斯盃代表隊，提前和球隊進行磨合。

籃協透露，吉爾貝克在今早4:05抵台，他此前受訪時表示能代表台灣出戰國際賽事一種榮幸，自己相當喜歡這裡的人和環境，也透露夢想家球團正在積極地幫助他進行歸化程序。

吉爾貝克畢業於美國西伊利諾大學，2019年他投入NBA選秀，可惜並未能如願入選，一度到加拿大打球，之後就輾轉來台，2021年加入夢想家至今，他被認為是十分出色的內線球員，身高213公分，並且有107公斤，是中華隊所需的內線球員。

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽將登場，女子組賽事7月6日開打，男子組賽事於7月13日至21日於新莊體育館點燃戰火，中華藍隊由外籍教練圖齊執掌兵符，球員包括CBA好手陳盈駿、林庭謙、劉錚、馬建豪，準備歸化的吉爾貝克，T1的林秉聖、高錦瑋、林信寬、韓杰諭，PLG蘇士軒、曾祥鈞、陳冠全，旅美的賀丹、賀博、葉惟捷和黃宙騏，共16名球員出戰，而中華白隊則以年輕球員為主，由桑茂森總教練領軍，球員包括CBA林彥廷、游艾喆、宋昕澔、吳志鍇，還有在歸化名單內的布依德，另有SBL張家禾、PLG陳又瑋、關達祐等16人。

吉爾貝克小檔案

姓名：Brandon Gilbeck

出生資訊： 1996 年 12 月 9 日（27歲）

國籍： 美國

身高： 213 公分

體重： 107 公斤

效力職籃球隊： 福爾摩沙台新夢想家 / 福爾摩沙夢想家（2021–至今）

NBA選秀： 2019年 / 選秀落選

登錄身高： 213公分

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