再熱一整週！東亞「整片紅」快燒起來 今「2地區」午後雷雨最大
今（1）日是7月第一天，炎熱高溫持續影響台灣天氣，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，受到西南風及太平洋高壓再度西伸增強影響，要有「再熱一整週」的心理準備，而且是「天天都很熱」的打算；而今天午後仍要小心雷雨突襲，尤其是大台北和各地山區，局部雨勢較大。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師廖于霆說明，今天各地白天還是十分炎熱，全台高溫都有攝氏34至36度，夜間低溫也有攝氏27至28度，市區一天當中超過攝氏30度以上的時間較長，通常要到晚上9點以後才會低於攝氏30度，也因此「即使太陽下山，感覺也還是很熱」，外出要多注意防曬了。
降雨部分，台灣目前位於太平洋高壓邊緣，受到偏南風影響，清晨在西半部沿海有陣雨，上午到中午各地多雲時晴，中午過後，「山區以及大台北地區」有午後對流發展帶來的陣雨，仍有局部較大雨勢出現機會，外出要攜帶雨具。西半部、東半部平地午後則以多雲天氣為主，降雨機率較低。
此外，廖于霆表示，週三後（7/3，）太平洋高壓中心向西調整、更接近台灣，屆時各地午後雷陣雨會更少，但日照會更強烈，體感會更加炎熱。目前西北太平洋的環境還不適很適合颱風發展，暫時還沒有颱風形成跡象。