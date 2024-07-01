沈春華看金曲獎重播「凌晨捨不得關機」！被草東經紀人1表現驚呆
第35屆金曲獎頒獎典禮在29日落幕，許多國內外音樂人都齊聚一堂，雖然典禮爭議不斷，包括主持人開場遭出征、硬體設備故障等。但資深媒體人沈春華有不同看法，表示回家看頒獎典禮重播時，一路看到凌晨4點都捨不得關機，尤其今年大贏家「草東沒有派對」的經紀人上台時，全程講了超過30個名字卻沒有看小抄，感言十分感人，讓她覺得相當吃驚，直呼「一群人的力量，是這個音樂世代的力量」。
記者朱祖儀／綜合報導
沈春華在臉書透露，因為29日當晚去參加朋友的生日宴，因此晚上回家才看午夜的金曲獎重播，沒想到一路看到凌晨4點，捨不得關機。她坦承，這屆金曲獎的得獎者及入圍者，她大部分都已經不認識，「但無損我對整場典禮強力旋轉出的氛圍深深著迷。」她更提到，已達國際水準的金曲轉播，等於是將台灣樂壇的澎湃量能集中在一個夜晚，無論認不認識這些歌手和樂團，「這都是擁抱時代音樂的饗宴，不容錯過。」
其中令她印象深刻的是，當頒到最佳樂團獎的時候，她本來還在思索「草東沒有派對」是什麼風格路線，這時就看到一個酷酷的女生上台，看起來平靜又充滿張力，且一開口就點出音樂創作路上的孤獨和陪伴，尤其講到「在我們心中，草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上演出的四個人，而是所有齊心參與這六個字的每個人…」還在台上說出了至少30個名字，全程都沒有看小抄，讓她覺得很吃驚。
後來沈春華才知道，原來上台的人是草東沒有派對的經紀人，「難怪她如此瞭然於胸，難怪她提到已逝鼓手凡凡的時候，忍不住潰堤」，整段感言都讓人印象深刻。她也說，這屆金曲獎如同所有現場轉播，總會出現小狀況，但就像本屆歌王熱狗說的，這就是現場的真實與魅力，「人生不會，也無須一帆風順，音樂創作很多時候都是在挫折和困頓中被激發的。今年許多引發共鳴的作品，不管有無得獎，不都是寫出了這一代人的心聲嗎？」