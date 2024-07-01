示警台灣注意「川普這句話」！郭正亮：完全符合生意人的觀點
美國前總統川普6月28日在維吉尼亞州的支持者大會上演講時表示，「我們有外部敵人，中國大陸、俄羅斯、朝鮮。但如果你們有一位理智的總統，他們不會是你們的敵人，你們會相處得很好」。對此，前立委郭正亮30日就表示，台灣應該要注意川普的演講，因為川普這番話完全符合一個生意人的觀點，「事實上他本來也是這種想法」。
政治中心／綜合報導
郭正亮6月30日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，「事實上台灣要注意的是川普的演講，如果他是玩真的，川普的演講說，『俄羅斯、中國大陸、朝鮮都是我們的敵人』，可是如果是一個聰明的政治領導人，敵人都可以變成朋友，如果像中國大陸給我們很大的好處，當然可以跟中國大陸變成好朋友，這完全符合一個生意人的觀點，事實上他本來也是這種想法」。
郭正亮也說，「還有另外一個，就是在拜登的結盟理論衝到太前面的人，歐洲是芬蘭、亞洲是菲律賓，只是賴清德還沒感受到這點，可是芬蘭跟菲律賓都在緊張，他們認為川普一定會拋棄他們」。郭正亮示警，「現在是因為是拜登，所以還有民主價值同盟，當這層外表撕掉之後，就會直接看到地緣政治，你就在別人家隔壁，結果你跑太前面」。