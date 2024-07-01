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「法官」敲出本季第31轟！打破貝比魯斯隊史紀錄　洋基8：1勝藍鳥

▲紐約洋基強打「法官」Aaron Judge，在今（1）日面對多倫多藍鳥的比賽開轟，6月結束前敲出31轟，打破傳奇球星Babe Ruth的隊史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基強打「法官」Aaron Judge，在今（1）日面對多倫多藍鳥的比賽開轟，6月結束前敲出31轟，打破傳奇球星Babe Ruth的隊史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

紐約洋基今（1）日和多倫多藍鳥進行3連戰的最終戰，強打隊長「法官」Aaron Judge敲出本季第31轟，幫助球隊率先拿下兩分，而其他打線成員也用火力支援先發強投Gerrit Cole，最終洋基以8：1擊垮藍鳥，在近3戰中拿下2勝。此外，Aaron Judge在6月結束前敲出31支全壘打，一舉超越了傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）的30轟，寫下新的隊史紀錄

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洋基砲火連連　Cole一展賽揚身手

前場以6分之差慘輸藍鳥的洋基，本場打線甦醒，由Aaron Judge點燃引信，首局面對藍鳥先發Kevin Gausman，瞄準接近紅中位置的94.5英里速球出手，敲出中外野方向的兩分砲，洋基取得2：0領先

隨後，在2、5局洋基打線都有安打攻勢，前5局就猛攻下7分，並在6局上增添1分保險分。投手方面，Gerrit Cole也逐漸找回賽揚身手，先發主投5局只被敲3支安打，失掉1分自責失分，並飆出6次三振，拿下傷癒回歸後的第1勝，賽後防禦率下修至6.23

7月前狂敲31轟　締造洋基隊史紀錄

Aaron Judge本場共4打數敲出2支安打，包含1發兩分砲，貢獻2分打點。值得一提的是，他在6月前已經敲出31轟，超越了由Babe Ruth所保持的隊史紀錄，分別是在1928年、1930年賽季敲出的30轟

此外，社群平台《X》上有網友發文點出，2021年的MVP得主Bryce Harper，當時在完整賽季留下打擊率3成09、35轟、84分打點的紀錄。而Aaron Judge在進入7月前，就已經留下打擊率3成16、31轟、82分打點的恐怖數據，相比較之下，更能看出Aaron Judge棒子火燙的程度。


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