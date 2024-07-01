「法官」敲出本季第31轟！打破貝比魯斯隊史紀錄　洋基8：1勝藍鳥

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前場以6分之差慘輸藍鳥的洋基，本場打線甦醒，由Aaron Judge點燃引信，首局面對藍鳥先發Kevin Gausman，瞄準接近紅中位置的94.5英里速球出手，敲出中外野方向的兩分砲，洋基取得2：0領先。
隨後，在2、5局洋基打線都有安打攻勢，前5局就猛攻下7分，並在6局上增添1分保險分。投手方面，Gerrit Cole也逐漸找回賽揚身手，先發主投5局只被敲3支安打，失掉1分自責失分，並飆出6次三振，拿下傷癒回歸後的第1勝，賽後防禦率下修至6.23。
7月前狂敲31轟 締造洋基隊史紀錄
Aaron Judge本場共4打數敲出2支安打，包含1發兩分砲，貢獻2分打點。值得一提的是，他在6月前已經敲出31轟，超越了由Babe Ruth所保持的隊史紀錄，分別是在1928年、1930年賽季敲出的30轟。
此外，社群平台《X》上有網友發文點出，2021年的MVP得主Bryce Harper，當時在完整賽季留下打擊率3成09、35轟、84分打點的紀錄。而Aaron Judge在進入7月前，就已經留下打擊率3成16、31轟、82分打點的恐怖數據，相比較之下，更能看出Aaron Judge棒子火燙的程度。