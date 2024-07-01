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永續設計融入自然文化　台科大學生攜手排灣族耆老修築手作步道

▲台科大學生前往屏東縣舊佳平部落，學習石板階梯手作步道施作工法。（圖／台科大提供）
▲台科大學生前往屏東縣舊佳平部落，學習石板階梯手作步道施作工法。（圖／台科大提供）

記者林則澄／台北報導

暑假不停學！台灣科技大學營建系教授蕭博謙，最近帶領14名學生前往屏東縣泰武鄉舊佳平部落，透過排灣族部落耆老、台灣千里步道協會講師指導，學習石板階梯手作步道施作工法，不僅拓展專業技能，也將永續設計融入自然及文化，更為即將前往尼泊爾皮桑山城（Pisang）的高山聚落活化工程進行暖身。

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台科大USR「城南無限-都市與無限大學的永續共築計畫」團隊，攜手台灣千里步道協會辦理手作步道工作坊，邀請協會副執行長徐銘謙擔任手作步道工作坊講師，教導學生運用石板的形狀以及特性，建構符合人體工學的步道。

台科大表示，手作步道強調就地取材、因地制宜，使用當地材料與傳統工法避免造成環境傷害，也將永續設計融入自然以及文化，學生透過佳平部落青年會帶領，參觀舊部落的步道現況，了解當地地形、生態環境以及需求，隨後便在排灣族部落耆老暨榮譽步道師呂來謀的指導之下，進行步道規畫設計。
 
台科大指出，高齡92歲的榮譽步道師呂來謀親自示範駁坎修築以及步道建造的方式，傳授自身累積多年經驗，學生並且透過專業步道講師帶領，學習排灣族傳統步道鋪設的方式，分別負責駁坎建造、人體工學步道舖設以及一般登山步道鋪設，確保新的步道符合生態保育原則，又能方便居民使用並且達到永續傳承的目的。
 
台科大營建所學生王雯軒表示，手作步道的每個步驟都是不可馬虎，挑選石頭也是一大學問，如果沒有穩固的基礎，導致修築的石塊堆疊不穩或是角度不對，事後甚至需要花費更多心力補強，所以「堆砌石頭時需要交錯堆疊、石頭放置需要內傾」等技巧相當重要，她也興奮的說，「有了這次實作步道課程，之後在尼泊爾的建設中也會更加順利。」
 
營建所學生胡皓鈞非常感謝台灣千里步道協會以及當地居民的協助，他也分享，參與的學生夥伴非常負責任，儘管頭上頂著艷陽、手上沾滿泥土，依舊認真勤奮完成分派的任務，在此期間也了解到排灣族文化、學習許多工法技巧，居民對於施作成果也都相當滿意，對於雙方來說都有正向的影響。

台科大提到，手作步道工作坊課程並且包含文化探索，透過參觀文物館、部落傳統領袖家屋等，了解排灣族原住民傳統文化以及生活故事，多元學習排灣族歷史，全面發展理論以及實作，學生透過實作與學習，不僅掌握生態步道的修築技術，更能深刻體會生態保育以及文化傳承的重要。

台科大說明，這次手作步道工作坊是讓學生實際從做中學，也為即將到來的尼泊爾高山聚落活化工程做好充分準備，他們也將帶著這份珍貴的經驗，繼續貢獻自己的力量，實踐永續設計的理念。

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