《墨雨雲間》吳謹言曾經窮得只剩200元 結帳遭退貨場面一度尷尬
大陸女星吳謹言2018年因戲劇《延禧攻略》走紅，但後來的作品都沒有受到太多討論，近來因和王星越合作復仇古裝劇《墨雨雲間》再度走紅，過去在低潮時，她身上甚至只省下200元（人民幣），由於曾經沒沒無聞，吳謹言更珍惜每一次的演出機會。
記者李欣容／台北報導
吳謹言過去曾在節目《女人30+》中分享剛進演藝圈的心路歷程，她17歲就在中央芭蕾舞團工作，當時是有月薪的，但是進入拍戲的環境，不知道下一部戲在哪，在成名之前，她都是飾演一些小角色，不管颳風下雨，都搭乘大眾運輸工具奔波於各大劇組，有次去超市，她拿了一堆東西準備結帳，卡片裡的餘額卻不夠，她才發現，原來卡裡面只剩下200元（人民幣），房租只能求助於爸媽。
後來製作人于正看中她，讓沒有名氣的她挑大梁主演《延禧攻略》，而當時打對台的是周迅主演的《如懿傳》，小蝦米對抗大鯨魚，吳謹言並沒有讓于正丟臉，《延禧攻略》也讓她初嚐走紅滋味。
只是後來幾部戲《皓鑭傳》、《金枝玉葉》、《尚食》都沒有太大的討論度，這段時間她報名參加了郝蕾的演技訓練班，還參加綜藝節目《浪姐》，《墨雨雲間》的片頭曲〈觀雪〉還是當時結交到的好姐妹王心凌唱的，王心凌在出席商演時也不忘替吳謹言宣傳新戲。