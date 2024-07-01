貴婦奈奈男友爸「禁奢令」！執行署今公告檢舉獎金：最高100萬元
網紅「貴婦奈奈」男友父親、台大醫院前婦產科醫師黃立雄，因涉嫌積欠稅款7000萬元，遲遲不願繳納，遭行政執行署核發「禁奢令」。1日上午，行政執行署再發檢舉公告，如有民眾發現其違反命令、提出檢舉屬實，將提供3至10萬元獎金。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃立雄夫妻遭押解返台後，被台北地檢署限制住居，目前人在新北市樹林區，且每晚必須用監控手機自拍，向監控中心回報行蹤。根據行政執行署調查指出，黃立雄積欠2014年、2015年、2017年、2018年等四年度的綜合所得稅及罰鍰，加計欠繳個人健保費、違反醫療法等罰鍰，共欠款7130萬9322元，至今都未繳納。而黃立雄到案後也未提出清償計畫，遭核發「禁奢令」。
依據規定，黃立雄被禁奢項目，其中包括禁止投資股票、期貨；購買、租賃或使用2000元以上商品或服務，禁止搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費，每月生活費不得超過2萬4000元等。今天上午，行政執行署再發出檢舉獎勵公告，民眾如發現黃立雄有隱匿資產、拒不清償欠稅，將提供3至10萬元獎金；因而協助行政執行署追回欠稅款，則核發100萬元獎金。