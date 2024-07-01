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NBA／快艇想送走Westbrook！正探索潛在交易方案　金塊有濃厚興趣

▲「威少」Russell Westbrook可能被換走，Russell Westbrook共出戰89場比賽，其中32場為先發出戰，場均能得到12.2分、5.2助攻與5籃板，在季後賽11場出賽中，有5場為先發出戰，場均能拿下14.2分、5.7籃板與4.3助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook可能被換走，Russell Westbrook共出戰89場比賽，其中32場為先發出戰，場均能得到12.2分、5.2助攻與5籃板，在季後賽11場出賽中，有5場為先發出戰，場均能拿下14.2分、5.7籃板與4.3助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA 9屆全明星控衛Russell Westbrook在自由市場開市前，才宣布執行下賽季400萬美元都球員選項續留洛杉磯快艇，但在今（1）日根據《Yahoo Sports》記者Jake Fischer透露，「快艇正在尋求交易將Russell Westbrook送走」，其中《The Athletic》記者Shams Charania也表示，「市場上丹佛金塊對Russell Westbrook產生濃厚興趣。」Russell Westbrook是在22-23賽季季中加盟快艇，加入快艇後，Russell Westbrook共出戰89場比賽，其中32場為先發出戰，場均能得到12.2分、5.2助攻與5籃板，在季後賽11場出賽中，有5場為先發出戰，場均能拿下14.2分、5.7籃板與4.3助攻。

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金塊有意Westbrook　快艇不排除直接釋出

隨著記者Shams Charania透露出上賽季衛冕失敗的金塊對Russell Westbrook產生濃厚興趣，此消息也馬上被快艇隨隊記者Joey Linn證實，且若在24-25賽季開始前，若Russell Westbrook還在隊上，球隊也不排除直接將他釋出。

Russell Westbrook是在22-23賽季季中加盟快艇，加入快艇後，Russell Westbrook共出戰89場比賽，其中32場為先發出戰，場均能得到12.2分、5.2助攻與5籃板，在季後賽11場出賽中，有5場為先發出戰，場均能拿下14.2分、5.7籃板與4.3助攻。

其中對於金塊有意延攬Russell Westbrook，前主帥George Karl則表示，「自己十分樂見看到Russell Westbrook加盟金塊，他的球風有點狂野，但很具有天賦，是一名領袖，我喜歡他那顆競爭的心。」

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