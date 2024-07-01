Klay Thompson為何想從勇士出走？美媒：去年沒續約他就感到不爽

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根據近期報導，Thompson決定在他生涯第14個NBA賽季尋找新東家，雙方都相信他們13年的合作已經結束。《The Athletic》指出，洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠等球隊預計將成為Thompson的有力追求者。
最近兩周以來，Thompson和勇士幾乎沒有任何溝通，也沒有提出任何報價。勇士隊在處理完其他事情後，想回頭與Thompson進行談判，但他認為自己不受尊重，已經準備好離隊。
K湯去年就不滿意勇士續約態度
Kendra Andrews在節目上透露，Thompson在去年就不滿勇士處理自己續約的態度，這也埋下了導火線，「回到一年前，去年夏天勇士本來可以和Klay提前續約，但最終沒能成功，我被告知，這當時就讓他感到有些不爽。很多人對我說，Klay想要感受到被尊重、被欣賞、被重視，但去年的情況並非如此，所以他在賽季開始時就有些不開心。」
之後Thompson開局發揮糟糕，賽季末段成為替補，同時合約也沒有任何進展，這讓他再次感到不被尊重，加速了他與勇士分手的進程，「勇士在提供合約時習慣會多考慮一些，在向Steve Kerr和Draymond Green提供續約合約時就花了一段時間。有人擔憂，當勇士給Klay提供合約的時候，是不是已經太晚了。 」