金曲獎遞獎先生爆現場內幕！巴奈談天安門 工作人員更怕這件事
第35屆金曲獎於上個月29號落幕，現場狀況百出，包含MC HotDog熱狗麥克風無聲、得獎者麥克風高度難調整，文化部被網友罵爆，在網路上掀起一波討論度。金曲獎遞獎者蔡文翔在Threads上分享5件「你可能不知道的事」，坦言比起天安門事件，他們更怕超時！
記者薛羽彤／綜合報導
金曲獎結束後，遞獎先生蔡文翔在Threads上以「金曲獎遞獎先生告訴你5件你可能不知道的事」為題發文，關於得獎者要求調整麥克風高度，他表示麥克風非常難調，「那個被罵的麥克風超難調，只有單旋鈕控制角度、高度、遠近，麥一不小心就會直接到地板上。」而巴奈在台上講述天安門事件，蔡文翔表示比起天安門事件工作人員更怕的是，「聽到感謝、再感謝、還有、最後，因為致詞時間就是抓90秒，超時就很有可能加班+罰錢」，誠實的說主要是自己想下班。
關於MC HotDog熱狗表演時麥克風被消音，蔡文翔表示在彩排都沒有問題，但在表演時設備出包，「狗哥那段後台炸鍋，聽說導演ㄍㄧㄠˇ（罵）滿長一串」，他偷偷竊喜地說：「雖然我是看得挺開心，來現場就是要看事故？」
這次金曲獎邀請到日本團體「生物股長」演唱夯曲〈Blue bird〉青鳥，不少網友批評扯上青鳥活動，蔡文翔認為兩者應該沒關係，還說自己聽到歌曲太興奮，差點跑上舞台。最後，他更揭密金曲獎台下通道的高度有190公分高，笑說可能是留給黃宣走的，爆料完之後他喊話金曲獎，「希望講完這些明年金曲獎還會找我遞獎。」