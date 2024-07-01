本對賴清德有期望！游盈隆見「政局一直亂」嘆：有點絕望
總統賴清德日前因稱「互不隸屬」導致兩岸局勢緊張，隨後又針對國會改革法案提出釋憲，向在野黨宣戰。台灣民意基金會董事長游盈隆坦言，台灣政局很亂，本來期盼賴清德能展現憲政高度，領導國家向前走，但如今對賴清德執政後的政局感到非常失望，甚至有點絕望。
政治中心／綜合報導
游盈隆上月28日接受廣播節目《千秋萬事》訪問，他表示台灣如今的政局很亂，而亂象根源在國會三黨不過半的局面，但執政黨看起來沒能正面處理國會三黨不過半所造成的問題，導致藍白合流所造成的國會生態丕變；而執政黨每次在立院表決都輸，充滿挫折感，所以行政院提覆議案，覆議案未過就再提釋憲，導致政局一直亂。游盈隆說，台灣人盼在國會三黨不過半情況下，能出現某種聯合政府來穩定政局，但是民進黨仍用一黨單獨執政狀態，「這是一個執政當局選擇，把台灣2300萬人帶到一條崎嶇、醜陋又難看的道路」。
游盈隆說，他本來期盼總統能展現憲政高度，領導國家向前走，若院際有衝突能仲裁，可現在看來不可能了，因為氣氛都搞壞了，而政黨間關係若搞壞，將演變成很難處裡的政治問題。游盈隆坦言，本來對於剛上任的賴清德有些期待，但至今也越來越不談期待問題，因為跟現實離的越來越遠，「我當然失望，我非常失望，甚至有點絕望」。