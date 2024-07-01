中職戰報Week 13／富邦悍將拚Win now　統一備戰季後賽也搶即戰力

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身為2019世界12強棒球賽台灣雙王牌之一，張奕確定投入今年中華職棒選秀會後，一直是眾人所討論的話題。主因是他的肩膀傷勢，讓許多球隊有疑慮，不然以他2019年所投出的壓倒性內容，許多國內外球探都認為，若放在今年的選秀會，張奕絕對是第1輪第2順位的不動人選。
張奕今年宣佈返台後，就一直在台鋼雄鷹以培訓選手身份在二軍固定出賽，雖然健康出賽，不過揮空率低、被安打率高，這樣的內容仍讓許多球隊觀望。有美職球探認為，考量即戰力身手，以及他在二軍所展現的球速，張奕的能力在今年的選秀球員裡，仍舊是屬於第1輪的等級，不過大家會打問號的是「他這樣的狀態能維持多久？」
為打消各隊疑慮，在選秀會前，張奕的經紀公司主動提供體檢報告給各隊參考，甚至有傳聞說，在選前當天中信兄弟還為了張奕跟許庭綸討論許久，但其實不論是中信兄弟或統一獅，看完體檢報告後都沒有就張奕的部份討論太多，直接在第1輪選擇轉向野手。中信兄弟主要討論過程為後續選擇的排序，而統一獅部分則是就第1輪野手人選做最後確認。
張奕體檢報告的內容，各隊討論結論不一，過往也不是沒有體檢報告有疑慮，但球員卻健康投了一段時期的例子。富邦悍將在成功網羅張育成之後，整體打擊陣容大升級，上半季距離5成勝率也不是太遠，因此選秀會定調要衝刺下半季戰績，比起大專投手還要適應職棒強度，張奕已在二軍固定出賽，明顯是更適合的選項。
有許多中職球探認為，張奕進入一軍後，可能比較好的定位會是在中繼。富邦悍將牛棚陣容中，有王尉永、曾峻岳、富藍戈這固定的3個勝利組，張奕加入後剛好可分攤這3人工作量；反過來說，已經有這3人的勝利組組合，張奕的出賽密集度也可以獲得控制，對有傷痛疑慮的投手而言，也是適合加入的球隊。
目前張育成已在返台路上，預計7月11日開加盟記者會，與富邦悍將的合約早已談定；張奕也已在台灣許久，洽談合約不成問題，加上富邦悍將又在洋將競爭中擊敗其他中職球隊，搶下新洋將Jack Labosky。投打全面補強，就是要在下半季好好衝刺戰績，先瞄準季後賽，再試圖打進台灣大賽。
單周之星：補進吳念庭兵貴神速 特例爭議成遺憾
上周五才結束的中職選秀會，隔天台鋼雄鷹與吳念庭隨即完成簽約，還別具意義的在兄弟飯店，復刻1990年吳念庭的父親吳復連與兄弟象簽約場景。昨天台鋼雄鷹與吳念庭隨即在澄清湖主場舉辦加盟記者會，今天就要在澄清湖主場出賽富邦悍將，成為史上第1位在下半季開打前就簽約出賽的季中選秀會球員。
根據中華職棒規章，並無季中選秀會加盟球員只能從下半季開始時出賽的條文，台鋼雄鷹領隊劉東洋也表示：「事先有跟聯盟確認過，吳念庭若在上半季出賽也合乎規範。」但過往聯盟有2021年，江少慶透過季中選秀會加盟後只能從下半季出賽的「特例」，現在再度造成爭議，代表聯盟並未妥善思考整個回應過程。
2021年富邦悍將江少慶透過選秀會加盟，各隊達成下半季才能出賽的共識，秘書長楊清瓏說：「那時候上半季46場還沒進行，會影響公平性所以只能下半季上場。」
但倘若今年補賽剩下比較多，上半季冠軍還沒產生，海歸選秀即戰力球員馬上簽約加入比賽，不也對公平性產生影響？再者，現在中職季後賽條件，也包括全年勝率計算，吳念庭提早在上半季加入出賽，雖然今天將只是替補出賽，但若在比賽當中有優異表現，不也可能會對勝率造成些許影響？
以球迷立場而言，能夠快點看到大咖球星出賽，絕對是許多球迷的願望，加上台鋼雄鷹下一次的澄清湖主場時刻，錯過今天，就要推遲到7月12日才能回到澄清湖。在考量主場宣傳下，台鋼雄鷹兵貴神速與吳念庭完成簽約也是可理解的操作，只是也再次凸顯規章不足的情形。
但補進吳念庭後，讓台鋼雄鷹在內野深度與中心打線大幅補強；據了解，洋將戰力也在密切注意中，抱括日籍與其他外籍投手，都在瞄準名單上。台鋼雄鷹上半季打出近4成勝率，也給了球隊信心，希望在下半季能夠繼續補強陣容，讓戰績更上層樓。
最Hot球隊：統一獅奪上半季冠軍 再收內野、牛棚即戰力
統一獅在上周二在保留比賽中，11：4擊敗樂天桃猿，順利奪下上半季冠軍。不過整個上半季，統一獅有點開高走低，即便最後依舊封王，但在整個例行賽戰績排行方面，與樂天桃猿、中信兄弟的勝差並沒有拉開太多。
因此為了要確保在季後賽中有競爭力，甚至想辦法維持年度第1的勝率，統一獅在選秀會中即戰力與未來同時進行補強，先在首輪挑進陳聖平、又在第6輪拿到高塩將樹，希望在整個上半季中顯現的內野與牛棚弱點，利用這2個即戰力球員來做補強。
陳聖平2019年與響尾蛇隊簽約後，小聯盟最高層級2A。雖然小聯盟成績並不突出，但他確實是那個應屆梯次中，運動能力最好的內野手之一。有美職球探認為，回到中職之後，陳聖平的類型應該像是中信兄弟的岳東華，有很好的運動能力，搭配不錯的守備範圍，也能貢獻些許長打。統一獅本季接連損失林靖凱、黃勇傳後，的確需要在內野中線補強即戰力，即便也曾考慮張趙紘等年輕球員，不過緩不濟急，陳聖平還是最合適的球員。
高塩將樹則是來台多年的日籍球員，雖然已35歲，不過在甲組成棒依舊有壓制力。高塩將樹耐投、控球好，是全越運動一直以來仰賴的王牌投手，統一獅在牛棚部分上半季仰賴裴瑞茲獨撐大樑，再加入高塩將樹後，可讓調度更加有彈性，至少不致於看到壞球連發的情況發生。