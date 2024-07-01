雲林斗六鬧區要「送肉粽」？附近居民狂傳引恐慌 里長急出面闢謠
上月27日清晨，雲林縣斗六市西平路車行地下道，有民眾開車經過時，赫然驚見有屍體懸掛在護欄，經警方調查，為一起輕生案件，未料，昨天（30日）深夜，卻傳出喪家將於7月3日舉辦「送肉粽」送煞科儀，消息引發附近居民恐慌，對此，斗六市光興里長緊急出面澄清，表示沒有「絕對沒有送肉粽儀式」，強調請勿轉傳不正確訊息。
記者林盈君／綜合報導
據了解，先前一名男子於地下道護欄輕生，有部分民眾行經見狀都嚇壞，警方獲報到場處理，並通知其家屬。昨天深夜，卻傳出喪家將舉辦「送肉粽」儀式，讓附近居民感到恐慌，對此，斗六市光興里辦公處及斗六警分局，均緊急出面闢謠，強調沒有送肉粽儀式。
斗六市光興里里長表示「網傳斗六西平路地下道送肉粽儀式，特此澄清與光興里沒有任何關係」，更強調「送肉粽是海線才有的民俗，請勿轉傳不正確訊息」。里辦公處也將訊息傳給里民，呼籲民眾切勿恐慌。
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