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黃錦豪正式加入日職讀賣巨人！簽約金約500萬　目標未來球隊王牌

▲讀賣巨人展現決心，簽下平鎮高中左投黃錦豪，並且以育成選手合約簽下，期待他成為未來王牌。（圖／取自黃錦豪臉書）
▲讀賣巨人展現決心，簽下平鎮高中左投黃錦豪，並且以育成選手合約簽下，期待他成為未來王牌。（圖／取自黃錦豪臉書）

記者吳政紘/綜合報導

日職讀賣巨人隊今天宣布簽下台灣左投黃錦豪，以育成球員加盟，簽約金推測為500萬台幣，而黃錦豪將是以育成選手加盟，目標成為正式球員（支配下），並且成為球隊王牌。讀賣巨人也公布他的背號為041，而黃錦豪透過球團表示：「可以加入巨人十分光榮！也很感謝球團的看重，可以加入十分感謝，希望趕快成為支配下球員，在一軍出賽，並且為球團貢獻。」黃錦豪畢業於平鎮高中，今年是選秀、旅外大年，黃錦豪最快球速可飆到146公里，預計未來可擔任巨人隊未來左投王牌。

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黃錦豪是誰？　過去有何成績

黃錦豪主要是打鋁棒組，他在台東出生，主要是打過鹿野國小豐田少棒，以及就讀卑南國中，高中就讀名校平鎮高中，今年平鎮已經有3位球員旅外。

黃錦豪主要是在今年比賽中，被巨人隊球探發現，經過跟高層報告後，確認他的實力跟潛力十足，因此很快就跟他簽約。

身高184公分的黃錦豪是擁有最快146公里球速的左投，並擁有曲球、變速球等球路，即使高中三年都在鋁棒組出賽，依舊受到日職及美職多支球隊關注，巨人隊從爭奪戰中勝出。

讀賣巨人相當重視台灣市場，從王貞治過去曾來台春訓，並且拿著中華民國護照，再到呂明賜、姜建銘、林羿豪、廖任磊、陽岱鋼等人，讀賣巨人也對台灣市場很有興趣。甚至今年也在大巨蛋進行75週年來首度的海外比賽。

黃錦豪將是巨人隊簽下的第8名台灣球員，前一次已是2016年的廖任磊，其中2006年的林羿豪就曾在國中畢業後以育成選手合約加盟，隨後成功轉為支配下的正式球員。雖然讀賣巨人並未公開，但推測黃錦豪簽約金約為500萬台幣（約2477萬日幣）。

黃錦豪小檔案：

出生日期：2005年12月04日

身高體重：184公分　75公斤

投打習慣：左投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：146 km/h

出生地點：中華民國臺灣省台東縣

所屬族裔：阿美族

親屬關係：黃義傑、黃銘恩、黃品澤的胞兄

經歷：

台東縣鹿野國小少棒隊

台東縣豐田國小少棒隊

台東縣卑南國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

以上資料參考：台灣棒球維基館



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