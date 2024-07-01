黃錦豪正式加入日職讀賣巨人！簽約金約500萬　目標未來球隊王牌

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黃錦豪主要是打鋁棒組，他在台東出生，主要是打過鹿野國小、豐田少棒，以及就讀卑南國中，高中就讀名校平鎮高中，今年平鎮已經有3位球員旅外。
黃錦豪主要是在今年比賽中，被巨人隊球探發現，經過跟高層報告後，確認他的實力跟潛力十足，因此很快就跟他簽約。
身高184公分的黃錦豪是擁有最快146公里球速的左投，並擁有曲球、變速球等球路，即使高中三年都在鋁棒組出賽，依舊受到日職及美職多支球隊關注，巨人隊從爭奪戰中勝出。
讀賣巨人相當重視台灣市場，從王貞治過去曾來台春訓，並且拿著中華民國護照，再到呂明賜、姜建銘、林羿豪、廖任磊、陽岱鋼等人，讀賣巨人也對台灣市場很有興趣。甚至今年也在大巨蛋進行75週年來首度的海外比賽。
黃錦豪將是巨人隊簽下的第8名台灣球員，前一次已是2016年的廖任磊，其中2006年的林羿豪就曾在國中畢業後以育成選手合約加盟，隨後成功轉為支配下的正式球員。雖然讀賣巨人並未公開，但推測黃錦豪簽約金約為500萬台幣（約2477萬日幣）。
黃錦豪小檔案：
出生日期：2005年12月04日
身高體重：184公分 75公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：146 km/h
出生地點：中華民國臺灣省台東縣
所屬族裔：阿美族
親屬關係：黃義傑、黃銘恩、黃品澤的胞兄
經歷：
台東縣鹿野國小少棒隊
台東縣豐田國小少棒隊
台東縣卑南國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
以上資料參考：台灣棒球維基館