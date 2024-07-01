Yuri爆整月沒工作想離隊！樂天女孩遭疑排擠 琳妲公布班表曝真相
不少啦啦隊女孩近年來跨足到演藝圈發展都有亮眼表現，樂天桃猿啦啦隊隊員琳妲（林羿禎）同時也是網紅「反骨男孩」成員之一，長相甜美的她擁有超高人氣。由於近來Yuri（陳怡叡）自爆轉隊後首次整個月都沒有工作，感到失望、生氣，對此，琳妲也親自發文澄清背後真相，引來其他女孩們回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
琳妲在社群平台Threads發文表示，「怎麼有某些傳聞樂天女孩是不是搞排擠，或是被球團冰起來，不然班怎麼那麼少？」她解釋，除了第一年剛進來的新人，每位女孩的班表都是統一次數的，「女孩外務多，換班跟給班都是常有的事情，在外發展沒有不好啊」，她強調大家在球場上應援還是都很認真，而且私下感情很好。
琳妲一番肺腑之言，釣出不少啦啦隊女孩們附和，舞蹈總監陸筱晴表示，「都幾歲了，賺錢都來不及還會搞排擠嗎⋯」，成員「Kira」詹云晴也直呼，「真的！我不想再聽到什麼冰凍誰！很煩！明明大家班數都一樣！」也有網友紛紛直言，「基本上只要班表不要開天窗，經紀人都不會管這個吧」、「原來還有很多人都不了解樂天班表運作，已經不止一次在不同節目聽說過了啦」、「就不知道誰在網路上一直帶風向。」
由於先前Yuri在直播時表示想離隊，坦言自己在轉隊後第一次整個月都沒有球團工作，會連帶影響其他的工作機會，她對此感到失望又生氣，「找不到任何繼續留下來的理由」，更發文直言，「只是想表達，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。」因此外界猜測，琳妲的發文疑似在回應Yuri的離隊風波。