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天氣熱卻一堆人生病！暑假小心「熱感冒」纏身　醫揭預防4大重點

▲近期台灣高溫炎熱，感冒生病的人卻多到像冬天一樣，令醫師相當頭痛。（圖／記者陳明中攝）
▲近期台灣高溫炎熱，感冒生病的人卻多到像冬天一樣，令醫師相當頭痛。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

雖然暑假今（1）日才開始，但炎熱的高溫從6月中旬就開始肆虐，處在熱到快中暑的天氣，診所卻暴增因感冒就醫的人潮，讓醫師直言「感冒生病的人多到像冬天一樣」，而面對夏天難受的「熱感冒」，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳也提醒，夏天感冒大多和冷氣、電扇的使用、飲水不夠有關，尤其暑假到來，民眾除了要掌握自身狀態，更要多留意孩童的身體變化。

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夏天真的好多人在感冒！兒科醫師陳敬倫日前透過臉書表示「天氣熱到快中暑，但感冒生病的人卻多到像冬天一樣」，耳鼻喉科醫師張弘也分享，「近日好幾天夜診看到超過10點，好多病人發燒，或自行快篩為新冠陽性就診，流感也有增加趨勢，驗到好幾位A、B流感陽性。」

▲發燒、耳溫槍、量體溫。（示意圖／取自Unsplash）
▲適逢暑假到來，夏天「熱感冒」相當難受，除了要掌握自身狀態，更要多留意孩童的身體變化。（示意圖／取自Unsplash）
針對夏天感冒，胡皓淳說明，很多人夏天冷氣吹久了，反而會有「喉嚨痛、發熱、痰黏稠」這類的症狀，就是俗稱的「熱感冒」 ，想預防熱感冒，應先從改善環境和自身習慣開始做起。

🟡熱感冒預防方式

📍開除濕機 ：台灣夏天悶熱，高濕度環境導致呼吸系統異常，例如慢性鼻過敏、長期咳嗽和氣喘等，也會影響關節和肌肉、加重身體的痠痛感和關節活動不靈活。夏天若常覺得頭昏、汗不易流、身體總有黏膩感，應留意周遭環境是否過於潮濕，建議在室內濕度超過70%時就應該啟動除濕機，特別是在天氣悶熱時，搭配電扇讓室內環境更乾爽舒適。

📍電扇對牆吹 ：尤其在睡覺時，如果直接將電扇對著身體吹，很可能導致感冒。建議將電扇放置在身體較遠的位置，開啟擺頭功能或調大風量，或直接將風向對向牆壁，也可以有通風的效果。

📍不要頻繁進出冷氣房 ：一般來說，「冷氣房的溫度與室外溫度差」最好不要超過攝氏4度，但有時室外氣溫可達30度以上，建議這時將室內冷氣調至27至28度，在進入室內前，最好先在沒有冷氣的房間待一段時間適應再進入冷氣房；此外，「不要頻繁進出冷氣房」，以免皮膚無法快速調整適應不同溫度差異，進而引發熱感冒的問題。

📍多喝水 ：充足的水分有助於促進消化吸收、轉化食物為能量，同時增強免疫力並幫助排除毒素，即使在冷氣房中不容易流汗，仍應定時喝水，確保體內水分充足，促進毒素通過尿液排出體外。

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