天氣熱卻一堆人生病！暑假小心「熱感冒」纏身　醫揭預防4大重點

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針對夏天感冒，胡皓淳說明，很多人夏天冷氣吹久了，反而會有「喉嚨痛、發熱、痰黏稠」這類的症狀，就是俗稱的「熱感冒」 ，想預防熱感冒，應先從改善環境和自身習慣開始做起。
🟡熱感冒預防方式
📍開除濕機 ：台灣夏天悶熱，高濕度環境導致呼吸系統異常，例如慢性鼻過敏、長期咳嗽和氣喘等，也會影響關節和肌肉、加重身體的痠痛感和關節活動不靈活。夏天若常覺得頭昏、汗不易流、身體總有黏膩感，應留意周遭環境是否過於潮濕，建議在室內濕度超過70%時就應該啟動除濕機，特別是在天氣悶熱時，搭配電扇讓室內環境更乾爽舒適。
📍電扇對牆吹 ：尤其在睡覺時，如果直接將電扇對著身體吹，很可能導致感冒。建議將電扇放置在身體較遠的位置，開啟擺頭功能或調大風量，或直接將風向對向牆壁，也可以有通風的效果。
📍不要頻繁進出冷氣房 ：一般來說，「冷氣房的溫度與室外溫度差」最好不要超過攝氏4度，但有時室外氣溫可達30度以上，建議這時將室內冷氣調至27至28度，在進入室內前，最好先在沒有冷氣的房間待一段時間適應，再進入冷氣房；此外，「不要頻繁進出冷氣房」，以免皮膚無法快速調整適應不同溫度差異，進而引發熱感冒的問題。
📍多喝水 ：充足的水分有助於促進消化吸收、轉化食物為能量，同時增強免疫力並幫助排除毒素，即使在冷氣房中不容易流汗，仍應定時喝水，確保體內水分充足，促進毒素通過尿液排出體外。