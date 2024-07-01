集體失憶？3綠委也曾要提高罷免門檻　洪孟楷：又是綠能你不能

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洪孟楷也提到，其實國民黨並非第一個提出修《選罷法》的人，第十屆有3位民進黨立委，都分別提出要修《選罷法》第90條，且修法方向一樣，「罷免票數高於當選票數」，質疑民進黨是「是邏輯錯亂嗎？還是選罷法又在搞雙重標準？只有綠能才可以？」
洪孟楷點名，包括時任民進黨立委湯蕙禎，現任民進黨立委郭國文、賴瑞隆，都曾提出要修《選罷法》第90條，避免「高票當選、低票罷免」，罷免制度一再遭到濫用。
洪孟楷質疑，修法版本方向一模一樣，如果制度有缺失漏洞大家來討論，而不是淪政治意識形態，只有民進黨提出好棒棒，國民黨就是要提高門檻要保護自己。
王鴻薇指出，許宇甄提出《選罷法》修正，並在內政委員會討論，都是正常合法立法程序，民進黨卻用鋪天蓋地、冷嘲熱諷方式，民進黨得到集體失憶，現在就要喚回民進黨的記憶。
王鴻薇提及，前民進黨發言人劉康彥曾提出，罷免前立委陳柏惟票數只有7萬多票，相較她當選時有11萬票，明顯制度矛盾，朝野政黨應該正視這個問題；前立委、內政部長劉世芳也曾說，《選罷法》投票通過門檻都有討論空間，應該要提出修法；柯建銘也說過「選罷法是該修的時候了」。
王鴻薇直言，現在民進黨輸不起，想要展開遍地烽火罷免，「難道腦袋、記憶都改變了嗎？」，有關罷免制度討論，應該是公開跨黨派，喊話民進黨不要扣帽子，更提到不管何時通過，跟謝國樑一點關係都沒有，這絕對不是對謝國樑量身定做，民團附和民進黨側翼，錯誤解讀選罷法修正是因為謝國樑，是不折不扣的造謠。