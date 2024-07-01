罷免謝國樑二階段通過　侯友宜：拚經濟才是迫在眉睫的任務

集體失憶？3綠委也曾要提高罷免門檻　洪孟楷：又是綠能你不能

▲國民黨立委洪孟楷說，罷免連署方式可以繼續討論。（圖／記者嚴俊強攝，2024.07.01）
▲國民黨立委洪孟楷說，罷免連署方式可以繼續討論。（圖／記者嚴俊強攝，2024.07.01）

記者林怡昕／台北報導

就在國會改革法案覆議案被否決後，正式開啟「大罷免時代」，第二階段罷免連署達標的基隆市長謝國樑首當其衝，國民黨提出《選罷法》修法，卻被綠營側翼抹黑「為謝國樑量身定做」。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（1）日揭露，民進黨立委也曾提出相同修法方向，質疑民進黨又在搞雙重標準。

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洪孟楷指出，制度都可以討論，討論的過程有公聽會，召集專家學者來了解大家意見，而立委做論述表達，這才是負責任的態度，「我們並沒有說，一定有什麼樣的意見」，不過民進黨團卻帶風向，說國民黨要調高罷免門檻，這不是事實，國民黨立委許宇甄提出的修法版本，是「罷免票數要比當選票數高」，法案說明案由講很清楚。

洪孟楷也提到，其實國民黨並非第一個提出修《選罷法》的人，第十屆有3位民進黨立委，都分別提出要修《選罷法》第90條，且修法方向一樣，「罷免票數高於當選票數」，質疑民進黨是「是邏輯錯亂嗎？還是選罷法又在搞雙重標準？只有綠能才可以？」

洪孟楷點名，包括時任民進黨立委湯蕙禎，現任民進黨立委郭國文、賴瑞隆，都曾提出要修《選罷法》第90條，避免「高票當選、低票罷免」，罷免制度一再遭到濫用。

洪孟楷質疑，修法版本方向一模一樣，如果制度有缺失漏洞大家來討論，而不是淪政治意識形態，只有民進黨提出好棒棒，國民黨就是要提高門檻要保護自己。

王鴻薇指出，許宇甄提出《選罷法》修正，並在內政委員會討論，都是正常合法立法程序，民進黨卻用鋪天蓋地、冷嘲熱諷方式，民進黨得到集體失憶，現在就要喚回民進黨的記憶。

王鴻薇提及，前民進黨發言人劉康彥曾提出，罷免前立委陳柏惟票數只有7萬多票，相較她當選時有11萬票，明顯制度矛盾，朝野政黨應該正視這個問題；前立委、內政部長劉世芳也曾說，《選罷法》投票通過門檻都有討論空間，應該要提出修法；柯建銘也說過「選罷法是該修的時候了」。

王鴻薇直言，現在民進黨輸不起，想要展開遍地烽火罷免，「難道腦袋、記憶都改變了嗎？」，有關罷免制度討論，應該是公開跨黨派，喊話民進黨不要扣帽子，更提到不管何時通過，跟謝國樑一點關係都沒有，這絕對不是對謝國樑量身定做，民團附和民進黨側翼，錯誤解讀選罷法修正是因為謝國樑，是不折不扣的造謠。

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