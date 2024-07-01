振興花東觀光 Taiwan PASS台鐵版開賣「2人同行1人免費」
轉眼已是暑假，交通部觀光署因應「0403花蓮震災」，今（1）日開始販售「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，內含台鐵周遊5日券、捷運、台灣好行優惠組合，享有2人同行1人免費的優惠價2800元，國內外旅客皆可購買，引導旅客前往東部旅遊，帶動當地產業發展。
記者林則澄／台北報導
觀光署今年推出多項優惠措施，刺激旅客在國內旅遊，其中7月1日至9月30日推出「Taiwan PASS-台鐵版」，整合台鐵、捷運以及台灣好行的交通電子票券，包含台鐵5日周遊券、北捷（北北基好玩卡）2日券、桃捷來回票、中捷48小時票、高捷2日券4選1、台灣好行-清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1。
觀光署表示，此次針對花蓮震災推出限定方案，享有2人成行1人免費的優惠，但是首次兌換台鐵5日周遊券，須至台鐵指定18個站點兌換，劃座必須包括宜蘭、花蓮、台東等地，並於11月30日完成開通以及使用。
觀光署指出，「Taiwan PASS-台鐵版」還可搭配多項旅運以及住宿等振興措施，年底前持電子票證（含行動支付）免費搭乘宜花東地區台灣好行客運路線、12條台灣觀巴套裝旅遊行程2折，還有入住指定合法旅宿申請限量住宿補助等優惠。
觀光署提到，產品適用車種為3000型自強號、普悠瑪、太魯閣、自強號、莒光號及區間（快）車，但除自強、莒光號及區間（快）車外，其他車種均須事先劃位確認擁有對號座才可搭乘。