鐵皮屋變「地下大舞廳」！霹靂小組破門攻堅 熱褲短裙妹傻眼趴地
上月22日晚間，高雄警方接獲情資，大寮區一間鐵皮屋每到周末，就變成了地下舞廳，且裡面疑似有毒品流竄，警方蒐證之後，由霹靂小組協助攻堅，現場查獲上百名移工，其中還有許多穿著火辣、低胸熱褲的辣妹，見警方攻堅也傻眼，全部人依照指示蹲下或趴下，現場也查獲大量毒品。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該間鐵皮屋平常閒置，但每逢週五、週六，就會由身一變成「地下大舞廳」，且疑似有大量毒品流竄，警方掌握線報之後積極蒐證，上月22日晚間，由霹靂小組協助攻堅，現場百餘人見狀都傻眼，見到警方只好乖乖趴下，其中不乏穿著火辣的妙齡女子，且現場也查獲安非他命、大麻、愷他命、毒品咖啡包等，另又查扣贓款173萬4400元等證物。
舞廳謝姓負責人、顏姓會計、黃姓以及謝姓2名藥頭，以及14名失聯移工通通被逮，移工交由移民署屏東專勤隊帶回；謝姓負責人等4人，被警方依法移送偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995