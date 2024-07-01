《墨雨雲間》陸璣文紀慘死！王星越留言曝心情粉絲哭瘋：不能接受

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少觀眾都生氣，為什麼把陸璣和文紀寫死，一起歡樂的回京城不好嗎，而潘宥誠也在微博發文，「文紀再見，潘宥誠回來了，如今我也只想倚仗我自己從這一攤污名裡踏出去，我太能理解薛芳菲的心境了，同樣是清白之人遭人誣陷。」一席話讓人想起他在去年曾經歷不雅照風波，讓他一瞬間失去所有工作，潘宥誠接著說，「我失去的不止是當時的成績，而是大好的青春，但也同樣感謝這些不好的經歷，心不死則道不生。不管發生什麼活著才是最重要的，活著才有重新開始的機會。」
王樂夫則分享心得，「主君，還記得初次見你，一襲紅衣，救下飢寒交迫的我。原以為生命到盡頭的我，開啟了第二次從未想過的人生。你給予我吃穿用度，帶我習武。謝謝你信任我，讓我能常伴你左右替你分憂排難，原來人生分黑白和彩色的節點，只是一盏明燈，我很幸運我遇見了。謝謝你。 」
接著不忘和夥伴「文紀」道別，「你出現在身邊後，我才發現性格這東西真的很有趣，每個人都有自己的屬性。他們可能是對立面，他們也可以共存。像我們，有黑就有白，有你就有我。你說會不會從出生那一刻起，就注定好了我們會成為這樣的拍檔，就已經踏上了尋找彼此的旅途。有時對你冷臉，希望你不要怪我。我只是不善言詞，並非薄情寡義。謝謝你，讓我身邊有歡聲笑語。陸璣，謝謝你找到了我，選擇了我，讓我成為了你。你是我，我也永遠是你。」王星越也留言，「說好了要帶你們回家，國公府裡的人從不食言。」讓許多劇迷感動不已。