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《墨雨雲間》陸璣文紀慘死！王星越留言曝心情粉絲哭瘋：不能接受

▲《墨雨雲間》中角色陸璣（右圖左）、文紀（右圖右）最後戰死沙場，王星越（左圖中間）在微博留言「帶你們回家」讓許多劇迷哭瘋。（圖／翻攝自微博）
▲《墨雨雲間》中角色陸璣（右圖左）、文紀（右圖右）最後戰死沙場，王星越（左圖中間）在微博留言「帶你們回家」讓許多劇迷哭瘋。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

復仇古裝劇《墨雨雲間》40集播畢，許多觀眾都無法接受最後蕭蘅（王星越 飾）身邊的文紀、陸璣慘死，而兩人也都在微博分享心得，王星越也留言「帶你們回家」、「從不食言」吐露疼惜屬下心情，讓粉絲哭喊，「所以幹嘛把他們寫死啦！」

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陸璣（王樂夫 飾）和文紀（潘宥誠 飾）兩個角色是跟隨在蕭蘅身邊的左右護法，陸璣的沉穩和文紀的調皮，帶給戲劇許多歡笑，沒想到最後卻戰死沙場，陸璣為了救文紀被長槍射穿胸膛，文紀則隨後被亂箭射死，蕭蘅抱著文紀說，「我會帶你們回家。」接著才咬起女主角薛芳菲（吳謹言 飾）的狸貓玉佩，該場景也成為名場面。

▲潘宥誠飾演的文紀非常調皮，因此常挨軍棍。（圖／翻攝自微博）
▲潘宥誠飾演的文紀非常調皮，因此常挨軍棍。（圖／翻攝自微博）
不少觀眾都生氣，為什麼把陸璣和文紀寫死，一起歡樂的回京城不好嗎，而潘宥誠也在微博發文，「文紀再見，潘宥誠回來了，如今我也只想倚仗我自己從這一攤污名裡踏出去，我太能理解薛芳菲的心境了，同樣是清白之人遭人誣陷。」一席話讓人想起他在去年曾經歷不雅照風波，讓他一瞬間失去所有工作，潘宥誠接著說，「我失去的不止是當時的成績，而是大好的青春，但也同樣感謝這些不好的經歷，心不死則道不生。不管發生什麼活著才是最重要的，活著才有重新開始的機會。」

▲王樂夫（右）飾演的陸璣個性沉著冷靜。（圖／翻攝自微博）
▲王樂夫（右）飾演的陸璣個性沉著冷靜。（圖／翻攝自微博）
王樂夫則分享心得，「主君，還記得初次見你，一襲紅衣，救下飢寒交迫的我。原以為生命到盡頭的我，開啟了第二次從未想過的人生。你給予我吃穿用度，帶我習武。謝謝你信任我，讓我能常伴你左右替你分憂排難，原來人生分黑白和彩色的節點，只是一盏明燈，我很幸運我遇見了。謝謝你。 」

接著不忘和夥伴「文紀」道別，「你出現在身邊後，我才發現性格這東西真的很有趣，每個人都有自己的屬性。他們可能是對立面，他們也可以共存。像我們，有黑就有白，有你就有我。你說會不會從出生那一刻起，就注定好了我們會成為這樣的拍檔，就已經踏上了尋找彼此的旅途。有時對你冷臉，希望你不要怪我。我只是不善言詞，並非薄情寡義。謝謝你，讓我身邊有歡聲笑語。陸璣，謝謝你找到了我，選擇了我，讓我成為了你。你是我，我也永遠是你。」王星越也留言，「說好了要帶你們回家，國公府裡的人從不食言。」讓許多劇迷感動不已。

▲王星越、王樂夫和潘宥誠在網路上隔空互動。（圖／翻攝自微博）
▲王星越、王樂夫和潘宥誠在網路上隔空互動。（圖／翻攝自微博）

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