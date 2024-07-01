LINE「注音文」災情悄悄修好！「做這動作」解決Bug
上月中有不少民眾在社群平台上發難，因為LINE更新後傳出去的文字都變成了「注音文」，在LINE上輸入注音，系統會自動辨識成常用的文字串，不需要另外選字，用戶按下傳送鍵即可發送中文，官方也在官網認了該問題，經過約兩週，該狀況似乎修復完成。《NOWnews》實際更新到最新版本，可以發現「注音文」的狀況已經獲得解決。
記者周淑萍/綜合報導
6月中LINE在官網自曝LINE應用程式14.7.0以上版本發生無法正常使用的狀況，會在iOS的LINE聊天室內使用注音輸入時無法直接用預選文字送出。此情況會讓用戶經常發送一串注音文，造成不少困擾。當時官方僅簡單回應「針對問題進行調查中」，並沒有詳加解釋問題點。
如果之前有遇到注音文災情的用戶，可以試著更新到最新版本的作業系統狀況應該會有改善。《NOWnews》記者實測，將iPhone 升級到LINE 14.10版本後，原本輸入注音後需要再按下「確定」，或是按下辨識出來的文字串再傳送，但更新之後已經恢復原本辨識能力，可以直接傳送系統預選文字，不會再出現一串注音文。
建議如果之前LINE有遇到相關輸入法困擾的用戶，可以試著更新最新版本的LINE作業系統，狀況應該會有改善。