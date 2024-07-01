成語蕎上《女大》秀愛馬仕！一破綻遭疑是假貨 尷尬否認：記錯了
女星成語蕎長相甜美，是各大談話性節目的常客，近日她上藍心湄的《女人我最大》秀出Versace包包，宣稱全台只有這一個，還分享爸爸因為怕她包包白色手把弄髒，因此親自替她用愛馬仕絲巾纏住。原本是段溫馨的情節，成語蕎卻被爆料該條絲巾上面寫著「Made in China」，其實是仿冒品。對此經紀人表示，是成語蕎爸爸記錯品牌了。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，成語蕎在節目中分享爸爸親自替她繫上絲巾的故事，還說這條絲巾出自於愛馬仕，但節目中近拍包包的畫面，標籤上出現「Made in China」，遭質疑為仿冒品。由於愛馬仕包款都是由愛馬仕位於法國的12家皮革工廠製造，絲巾、圍巾也是在里昂的工廠印染製作，因此不可能出現「Made in China」的字樣。
成語蕎在節目中說：「這包是爸爸送的，因為爸爸很愛這個品牌」、「他是看到我另一個包已經壞了，所以買了這個（Versace包）給我，還怕我弄髒手把，特別幫我綁上愛馬仕絲巾，就是爸爸對女兒的愛。」對於被爆拿仿冒品上節目，成語蕎經紀人表示，其實是成語蕎爸爸記錯了品牌，因為買的東西實在太多，所以成語蕎也跟著口誤（說成愛馬仕絲巾）了。
成語蕎的好友王思佳去年也在《女人我最大》鬧出假包風波，王思佳被網友質疑上節目分享的香奈兒包是假貨，包包上應為的「coco」字樣，在王思佳的包包上變成「cooo」，引發不小爭議。之後更被挖出她戴著上節目的大型耳環也疑似是仿的，網友發揮柯南精神，找出真假貨對比高達12篇，也讓許多人狠酸「滿櫃子的假貨簡直就是寶藏。」