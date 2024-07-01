歐國盃／只剩30秒淘汰！英格蘭奇蹟起死回生　2：1斯洛伐克進8強

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英格蘭上半場表現不佳，斯洛伐克先在第25分鐘由Ivan Schran進球，直到下半場傷停補時第95分鐘才由Jude Bellingham倒掛金鉤追平比數，幫助英格蘭成功續命，並將比賽逼入延長賽。延長賽階段，Kane利用頭鎚破門，避免讓這場比賽變成國恥。
英格蘭是今年歐國盃中唯二身價超過10億英鎊的球隊，總計全隊身價高達12.9億英鎊（約合531億台幣）。特別是過去與斯洛伐克6次交手中，英格蘭從未輸過，並贏了其中5場，唯一踢和是2016年歐國盃小組賽。
此戰英格蘭共有16次射門，但僅有2次射正，Bellingham在第95分鐘的進球，是英格蘭本場首次射正，「離回家還有30秒的距離，感覺好像要讓整個國家失望了，但那一腳後，一切都變得美好，這種感覺不是我想要的，但當它來臨時，感覺還是不錯的。」
英格蘭首度連兩屆進8強 下一戰對戰瑞士
目前世界排名第5的英格蘭，艱辛淘汰世界排名第45的斯洛伐克，這是「三獅軍團」首次連續兩屆歐國盃踢進8強，接下來8強對手是瑞士，這支世界排名第19的隊伍，剛於16強以2：0淘汰衛冕軍義大利。
Bellingham提到，「穿上英格蘭國家隊球衣壓力真的很大，但還是一件美好的事情，尤其在球場上進球，整個如釋重負，這是一個快樂且難忘的時刻，但賽事還很長，要看看我們能否贏得冠軍，這個進球的重要性會由我們未來兩周的表現決定。」