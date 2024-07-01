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不睡狂打電動後吐血身亡！19歲青年倒臥餐廳　泰國少年離奇死亡

▲一名19歲青年不眠不休打電動後暴斃。（圖／翻攝自《Thairath》）
▲一名19歲青年不眠不休打電動後暴斃。（圖／翻攝自《Thairath》）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名19歲泰國青年不眠不休打電動後暴斃，被人發現陳屍於百貨公司美食中心的廁所。警方聞訊趕到並約談少年的父親，他說兒子平時逃課又愛打電動，時常熬夜打電動，並且有煙癮，跟暴斃原因可能有關聯。

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根據《泰叻報（Thairath）》，此名青年的屍體在上週三（26日）傍晚6點30分左右在泰國暖武里府（Nonthaburi）一處美食中心的公共廁所被發現。目擊者表示，她在廁所外聽到男廁傳來一聲巨響，便請剛好要進入廁所的男子幫忙查看，結果發現青年倒在血泊中，嚇得她立刻報警。

救援人員趕到現場為青年進行了30分鐘的心肺復甦術急救，但青年已經回魂乏術。現場一名民眾拍攝的影片顯示，青年在救援人員抵達前看起來意識模糊，呼吸沉重，嘴角吐出鮮血。

死者62歲的父親西利薩·文皮安（Sirisak Boonpiam）透露，妻子因欠債離家，留下他一人照顧兒子。他說，兒子完成高中學業後想到技術學院學習，但報名課程後總是逃課，也不找工作，每天和朋友在外鬼混和打電動。

近期他發現兒子時不時會咳嗽，便質問他是否染上毒癮，他只回答有煙癮。西利薩告訴警方兒子可能有肺病，也可能是打電動過度而暴斃。目前警方已將遺體送往醫院進行醫檢，詳細死因仍須待法醫確認。

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