弱勢兒少數位餐券開跑 黃偉哲擴大供餐據點及兌換方式
為響應台南市照顧弱勢優先的施政理念，營造幸福兒童城市，台南市政府社會局今年將紙本愛心餐券改為數位化，市長黃偉哲表示，凡社工服務中之弱勢家庭兒少暑假若有餐食需求，可持一卡通電子票證至至統一、萊爾富、ok超商、正忠排骨以及𡘙師傅便當店等商家共計有656個合作商家門市據點兌換餐點，最高可兌換新臺幣80元餐食。
記者郭俊暉／台南報導
為建構完整社會福利服務照顧體系，今年暑假已有732位國中小學生，可持數位票卡兌換3萬2,184份餐食，以提升弱勢兒少兌換餐食之便利性。社會局盧禹璁局長表示，社會局愛心餐食補給站計畫自105年推動至今，累計已發放逾48萬餘張餐食券，逾1萬6千位國中小學生受益，今年並新增正忠排骨及𡘙師傅連鎖便當店，以提供學生便利又多元之餐食選擇，並兼顧營養均衡發展。
黃偉哲表示，臺南市愛心餐食補給站計畫自105年推動後均使用紙本餐券，因應數位化時代趨勢，今年起寒暑假弱勢學生持有之市民卡或自有之一卡通電子票證作為台南市愛心餐食券兌餐之載具，透過資訊化之作業，提供學生便捷的兌餐方式，降低原本持紙本餐券兌換餐食之標籤效應，並減化紙本印製及人工作業流程，以達到行政減量及資訊科技化之目標。
社會局也說，臺南市愛心餐食券提供社工服務中之弱勢家庭兒少寒暑假兌換餐食服務，可兌換食物、飲品內容以均衡健康衛生安全為原則，例如：鮮奶、麵包、三明治、沙拉、各類包子、茶葉蛋、飯糰、便當等餐食；不可兌換糖果、零食、提神飲料，或是菸、書籍、遊戲點數以外產品，若有熱心企業/團體或善心人士欲了解服務方案內容，請聯繫臺南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。