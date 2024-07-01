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40歲型男為生娃「娶18歲越南妻」挨轟！他親出面：與傳宗接代無關

▲40歲帥哥髮型設計師Nick日前發文分享花70萬元娶回18歲越南嬌妻的故事，引來網友怒轟他是在「買生育工具」。（圖／翻攝自當事人Threads）
▲40歲帥哥髮型設計師Nick日前發文分享花70萬元娶回18歲越南嬌妻的故事，引來網友怒轟他是在「買生育工具」。（圖／翻攝自當事人Threads）

記者賴禹妡／綜合報導

40歲帥哥髮型設計師Nick日前發文分享花70萬元娶回18歲越南嬌妻的故事，當中他提到遠赴越南相親的原因是自己想要有小孩，但很多台灣女生都不願意生，引來網友怒轟他是在「買生育工具」。對此，除了女方Trần Thị Cẩm Quy陳氏錦貴發文反擊酸民，Nick近日受訪時也表示，他相親就是認為彼此想要的交友條件相符，才會選擇在一起，並一一回應網友的質疑。

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Nick在YouTube頻道「搭你嗎好啊」中受訪，他透露會選擇相親的原因，是因為雙方都將擇偶條件列出來，若互相符合就可以直接在一起，雖然是好是壞不知道，但目前對他而言是相對理想的方式。至於為何遠赴越南？Nick透過仲介了解到，現在許多越南女子個性好相處，又肯跟男生一起努力，且多半偏傳統，嚮往家庭、小孩，與他想找的另一半條件相符。

▲（圖／翻攝自YouTube）
▲Nick近日受訪時表示，他遠赴越南相親是因為彼此想要的交友條件相符，也一一回應網友的質疑。（圖／翻攝自「搭妳嗎好啊」YouTube）
Nick坦言，自己在前段關係投入10年時間，如今已不想再花時間磨合這麼久，曾試過用交友軟體找對象，但多半都無疾而終。他也認為自己就是以有小孩為目的尋找另一半，因此無法找年齡太高的女性，但20、30歲出頭的女生，會覺得自己很年輕，不想這麼快進入家庭，而自己年齡已40歲，步調很難與對方一致。

Nick表示，他想要小孩與傳宗接代無關，身邊的人都知道他想要生女兒很久了，相當嚮往能與另一半帶小孩去露營的家庭生活。而他當初會選擇將相親過程記錄下來，也是順便讓身邊的人知道，因為朋友都很關心。

Nick也直言，他與老婆根本沒有戀愛過程，彼此都覺得條件相符、外型順眼，才會選擇在一起試試看。至於未來該如何培養感情，他認為老婆年紀較小，自己會更加包容對方，也會用心經營這段關係，未來會盡量配合老婆的需求。

Nick砸70萬娶回18歲越南妻

Nick日前在Threads分享一系列娶回越南嬌妻的故事，表示這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元，其中6萬聘金是給岳父岳母，剩下的都是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課的學費等，卻引發外界質疑是在「買生育工具」。

對此，Nick新婚妻子「陳氏錦貴」出面發文回應，「在知道這個社群網路之前，我對台灣人民抱持著極大的同情，我知道哪裡都有好人，哪裡都有壞人，看來有些台灣人對我們越南人有偏見，也許每個人都覺得我們的婚姻很有趣，包括我。我老公花的錢包括學費、介紹費，我的家庭還沒有窮到必須賣掉我們的女兒，說刻薄的話之前先三思！」

▲（圖／翻攝自當事人Threads）
▲Nick日前在Threads分享一系列娶回越南嬌妻的故事，表示這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元。（圖／翻攝自當事人Threads）

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