40歲型男為生娃「娶18歲越南妻」挨轟！他親出面：與傳宗接代無關

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nick坦言，自己在前段關係投入10年時間，如今已不想再花時間磨合這麼久，曾試過用交友軟體找對象，但多半都無疾而終。他也認為自己就是以有小孩為目的尋找另一半，因此無法找年齡太高的女性，但20、30歲出頭的女生，會覺得自己很年輕，不想這麼快進入家庭，而自己年齡已40歲，步調很難與對方一致。
Nick表示，他想要小孩與傳宗接代無關，身邊的人都知道他想要生女兒很久了，相當嚮往能與另一半帶小孩去露營的家庭生活。而他當初會選擇將相親過程記錄下來，也是順便讓身邊的人知道，因為朋友都很關心。
Nick也直言，他與老婆根本沒有戀愛過程，彼此都覺得條件相符、外型順眼，才會選擇在一起試試看。至於未來該如何培養感情，他認為老婆年紀較小，自己會更加包容對方，也會用心經營這段關係，未來會盡量配合老婆的需求。
Nick砸70萬娶回18歲越南妻
Nick日前在Threads分享一系列娶回越南嬌妻的故事，表示這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元，其中6萬聘金是給岳父岳母，剩下的都是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課的學費等，卻引發外界質疑是在「買生育工具」。
對此，Nick新婚妻子「陳氏錦貴」出面發文回應，「在知道這個社群網路之前，我對台灣人民抱持著極大的同情，我知道哪裡都有好人，哪裡都有壞人，看來有些台灣人對我們越南人有偏見，也許每個人都覺得我們的婚姻很有趣，包括我。我老公花的錢包括學費、介紹費，我的家庭還沒有窮到必須賣掉我們的女兒，說刻薄的話之前先三思！」