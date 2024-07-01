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快訊／PLG富邦勇士吳永仁接執行教練！許晉哲未來可能轉行政職務

▲PLG富邦勇士吳永仁接執行教練，許晉哲未來可能轉行政職務。（圖／富邦提供）
▲PLG富邦勇士吳永仁接執行教練，許晉哲未來可能轉行政職務。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

PLG臺北富邦勇士今日宣布制服組人事調整，原助理教練吳永仁升任執行教練，未來將憑藉在籃球領域的豐富經歷，協助培育更多優秀球員。執行教練吳永仁高中時期為三民五虎一員，曾帶領球隊締造二連霸紀錄，2003年開啟職業生涯，先後效力台灣銀行、緯來獵人、台灣大、台灣啤酒與富邦勇士。14年球員生涯，獲得2次SBL三分球大賽冠軍、1次SBL助攻王，入選1次SBL年度第一隊與3次SBL全明星賽，更是SBL史上首位達標3000分、1000籃板、1000助攻里程碑的球員根據相關人士透露，未來許晉哲可能轉往行政職務，之後將會公開新身分。對此，富邦球團表示，「敬請持續關注勇士後續的人事公告，任何新的調整，會即刻向大家報告。」

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許晉哲可能轉行政職　吳永仁掌管兵符

吳永仁於2007年至2011年、2012年至2017年以球員身份加入富邦團隊， 為團隊中重點栽培的控球後衛，2017年卸下球員身份後，轉任臺北富邦勇士助理教練，提供專業調度意見並臨場輔佐總教練許晉哲，過往7年共同征戰國內外賽事，攜手合作奪下四座總冠軍，稱職的表現深獲總教練許晉哲的倚重與球團一致的肯定。

臺北富邦勇士領隊蔡承儒表示，「永仁在球員生涯退休後，轉任勇士助教跟在許總身邊長達7年，永仁執教相當出色，彼此也培養了絕佳的合作默契，和許總討論過後，我們認為今年是個好時機，希望不只在球員戰力上調整，在教練團的部分也能有更好的佈局，因此我們希望賦予永仁更多責任，期待永仁接下執行教練後，能更進一步地突破與成長，培養出更多優秀球員。」

臺北富邦勇士籃球隊致力於台灣籃球專業人才的培育與傳承，未來也將為台灣籃球的發展與成長持續努力。據了解，根據籃球相關人士分析，許晉哲未來不會離開富邦，而是可能轉由行政職務。對此富邦球團表示，「敬請持續關注勇士後續的人事公告，任何新的調整，會即刻向大家報告。」

▲臺北富邦勇士制服組調整，吳永仁升任執行教練 期盼培育更多優秀人才。（圖／富邦提供）
▲臺北富邦勇士制服組調整，吳永仁升任執行教練 期盼培育更多優秀人才。（圖／富邦提供）

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