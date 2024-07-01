青年署Talk計畫開放報名 盼邀青年團隊共議「居住正義」
台灣房價居高不下，居住正義成為熱門議題。教育部青年發展署113年「青年好政-Let’s Talk」計畫號召34組執行團隊，7月至9月前往全台各地辦理34場公共討論，歡迎對於青年居住、學生租屋保障，多元族群居住權益議題具備興趣的人報名。
記者林則澄／台北報導
教育部指出，青年署Talk計畫每年皆以青年關注的公共議題作為議題，鼓勵民間團體或由青年組隊，針對該項議題提案辦理具備審議民主精神的公共討論，每場Talk結論均會交由政府部門回應，後續亦將邀請部會代表合作團隊協作共創，透過公私協力方式，意見化為具體可行的政策建言。
113年Talk計畫即以「居住正義」作為年度議題，除由來自全台各地、身分背景各異青年組成團隊，還有中華民國專業者都市改革組織、台灣勞工陣線協會等長期關注居住議題的民間團體加入，34組執行團隊將在7月至9月，辦理34場有關「居住正義」的公共討論，涉及青年居住、學生租屋保障、身心障礙者、無家者、原住民以及移工等不同族群居住權益，還有社宅共融居住與支持、在地居住支持方案等。
教育部提到，隨著時代演進，民眾對於「居住」的想像以及需求有了不同樣態，相關政策規劃也很需要青年參與討論，期待藉此喚起對於居住議題重視，並且充分理解政策背景以及現況，提出兼具多方共好的想法與建議，共同尋找取得共識的解決方案。