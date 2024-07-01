熱狗1機智舉動獲讚！麥克風消音不能打 觀眾對比泰勒絲反應驚呆
第35屆金曲獎頒獎典禮狀況百出，其中MC HotDog熱狗表演時麥克風突然沒聲音，緊急換了2、3次才狀況排解，他只能重新再表演一遍，史無前例的情況讓網路討論炸鍋，有網友誇獎熱狗當下的反應不是敲打麥克風，「麥克風測試真的要用講話的，而不是用打的」，還有網友將他和泰勒絲放在一起做對比。
記者吳昕蓓／綜合報導
MC HotDog熱狗擔任金曲獎頒獎典禮表演嘉賓，沒想到表演過程中，麥克風突然被消音，主辦單位緊急找人換麥克風，過程中，他沒有試圖拍打麥克風，而是不斷對麥克風說話，測試聲音是否回來，這段表現被網友大讚，「我真的很謝謝MC HotDog在金曲35完美地為大家示範了即使麥克風沒有聲音、換了2支都還是不會拍打麥克風。」
原PO強調，麥克風測試要用講話，而不是拍打，「我就是要推廣這件事到天荒地老！」貼文一出，引來超過4千人按讚認同，還有網友曝光泰勒絲在演唱會上麥克風出包的片段，可以看到她發現沒有聲音後，先是不斷狂敲麥克風，接著嘗試對著麥克風大吼大叫，又想打開麥克風底座，各種破壞麥克風的行為都做了，讓網友看傻，「這就是億萬富翁的任性嗎？」
有網友進一步科普，「因為瞬間的強風加撞擊聲的頻率太滿、音量太大，爆炸聲可是硬體設備永久性的折舊損傷，那些喇叭都是一堆幾十萬甚至到多對會是百萬元的東西」、「拍打麥克風就跟有人直接撞擊你耳膜一樣」。事實上，風波爆發後，文化部已經為此道歉，「初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。」