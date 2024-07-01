今日來講股／7月天！美企做多帶動美股台股揚升　「新AI」成焦點

分析師曝2026年AirPods將配備相機模組　新產品導入供應商是鴻海

▲長期爆料蘋果公司（Apple）最新資訊的國際分析師郭明錤指出，蘋果預計在2026年量產新款配備相機模組的AirPods。（圖／擷取自Pixabay）
▲長期爆料蘋果公司（Apple）最新資訊的國際分析師郭明錤指出，蘋果預計在2026年量產新款配備相機模組的AirPods。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

AirPods要有大躍進了嗎？長期爆料蘋果公司（Apple）最新資訊的國際分析師郭明錤指出，蘋果預計在2026年量產新款配備相機模組的AirPods，這個相機模組的規格類似iPhone「Face ID的IR相機/接收端」，新產品導入（NPI）供應商是鴻海，推測這款AirPods可能可支援「隔空手勢操作」功能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭明錤進一步提到，因IR相機模組可偵測環境影像變化，故此新款AirPods可能也會支援隔空手勢操作，以提升人機交互體驗，值得注意的是Apple曾經申請過相關專利。IR相機目前年產能規劃為1800至2000萬顆，約等同1000萬個AirPods，實際需求與訂單則需視屆時市場狀況而定。

此新款AirPods預期可與Vision Pro與蘋果未來的頭戴裝置搭配使用，以提升空間音訊的用戶體驗並強化空間運算生態。例如，當用戶用Vision Pro看影片並佩戴此新款AirPods時，若轉頭看向某一方向時，則可強調該方向的音源，提升空間音訊或運算等。

郭明錤表示，蘋果的硬體、軟體與服務規劃向來都是以強化生態競爭力為關鍵，空間運算也不例外。待未來空間運算的商業化條件更成熟，在此領域有顯著領先優勢的蘋果可望將迎來新強勁成長動能。

黃仁勳報明牌！機器人概念股「這6檔」持續發燙　2檔強奔漲停

iPad「非原廠線充電」自燃燒毀！他客訴蘋果結局逆轉　果粉全服了

蘋果Vision Pro亞洲4區開賣了！香港買最便宜　入門款激省1.7萬元

蘋果急呼籲：AirPods耳機用戶快更新　避免遭駭客入侵竊聽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載