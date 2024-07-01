分析師曝2026年AirPods將配備相機模組 新產品導入供應商是鴻海
AirPods要有大躍進了嗎？長期爆料蘋果公司（Apple）最新資訊的國際分析師郭明錤指出，蘋果預計在2026年量產新款配備相機模組的AirPods，這個相機模組的規格類似iPhone「Face ID的IR相機/接收端」，新產品導入（NPI）供應商是鴻海，推測這款AirPods可能可支援「隔空手勢操作」功能。
記者鄭妤安/台北報導
郭明錤進一步提到，因IR相機模組可偵測環境影像變化，故此新款AirPods可能也會支援隔空手勢操作，以提升人機交互體驗，值得注意的是Apple曾經申請過相關專利。IR相機目前年產能規劃為1800至2000萬顆，約等同1000萬個AirPods，實際需求與訂單則需視屆時市場狀況而定。
此新款AirPods預期可與Vision Pro與蘋果未來的頭戴裝置搭配使用，以提升空間音訊的用戶體驗並強化空間運算生態。例如，當用戶用Vision Pro看影片並佩戴此新款AirPods時，若轉頭看向某一方向時，則可強調該方向的音源，提升空間音訊或運算等。
郭明錤表示，蘋果的硬體、軟體與服務規劃向來都是以強化生態競爭力為關鍵，空間運算也不例外。待未來空間運算的商業化條件更成熟，在此領域有顯著領先優勢的蘋果可望將迎來新強勁成長動能。