草東才成金曲大贏家！中國開唱粉絲暴動 台下火光沖天遭警壓制
樂團「草東沒有派對」在第35屆金曲獎一舉奪下最佳樂團、最佳華語專輯、年度專輯3大獎項，成為當晚大贏家。而他們當晚沒有出席頒獎典禮，而是在中國大陸貴陽泡泡島音樂節開唱，現場粉絲相當熱情，不斷在下方歡呼，不料卻有人無視官方宣導，竟在台下放起煙火，現場瞬間冒出火花、濃煙瀰漫，警方隨即到場滅火，所幸最後演出還是順利落幕。
記者朱祖儀／綜合報導
草東沒有派對29日在貴陽泡泡島音樂節開唱，現場大批粉絲在台下揮舞著旗子，看起來相當熱情，為了避免發生意外，官方大螢幕上也頻頻警告，「嚴禁使用冷焰火，否則演出可能被迫中止」。不過演出沒多久，就有粉絲無視官方警告，直接在台下放起煙火，現場瞬間冒出火光，周遭群眾跟著歡呼，還跟著草東一起合唱《大風吹》，「哭啊，喊啊，叫你媽媽帶你去買玩具啊，快，快拿到學校炫耀吧，孩子，交點朋友吧」。
隨後有警方拿著滅火器到場，並試圖從歌迷手中搶走旗子，不過眾人仍死死抓住旗子，且持續合唱，情緒相當激動。不過慶幸的是，雖然中間發生小插曲，最後表演仍順利落幕，主辦單位事後PO出的照片，也完全看不出來異狀。
事後有網友在Threads分享現場影片，表示「台下比台上更精彩」。影片一曝光隨即吸引1.5萬人點讚，「演唱會居然有搶孤的橋段」、「好有MV的感覺」、「真的在哭啊喊啊，超好笑」、「這根本實境秀吧，太刺激了」，還有人用滅火器開玩笑，「哇警察是滅火器的粉絲，台灣樂團勝利的一天啊」、「滅火器和中國公安一起打壓草東」。