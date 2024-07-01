暑假旅遊旺季！專家揭曉「4大旅遊陷阱」　避免成詐騙肥羊

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隨著官網、官方APP、第三方平台愈來愈普及，很可能在旅遊期間落入駭客集團埋下的圈套，如：冒用官方名義，發送訂單確認或交易資訊異常等信件誘使點擊惡意連結、聲稱未驗證即會取消訂單以詐取個資等。趨勢科技提醒，任何信件或訊息中所夾帶的外部連結都有可能是詐騙集團設置的陷阱，不輕易點擊不明連結與提供個人資料，若遇到問題建議直接與官方業者確認，避免遭遇個資外洩。
🟡一頁式促銷廣告、超值升等優惠多有詐
若消費者看到一頁式的促銷廣告或超值升等好康等資訊，絕對要謹慎留意、多方比對。詐騙集團可能會設計一頁式假網站，提供不明來源的虛構圖片或錯誤資訊，甚至要求提前私下匯款。趨勢科技提醒，有些冒牌網站擬真度高，但仍可透過檢查網址是否為亂碼或上真實官方網站做比對來辨別網站的真偽。若被要求提前付款，消費者也需要再三確認訂購細節和付款條件，不要私下提供匯款資訊。
🟡打卡、傳社群增加個資暴露風險
喜歡打卡、上傳社群，這樣做可能增加個資暴露的風險，趨勢科技建議，拍攝前應先檢視行動裝置的隱私設定，將定位服務關閉，分享照片時，也應檢查分享權限，做好社群隱私防護。
🟡超高評價不見得真實，貨比三家不吃虧
如果臨時規劃行程，切勿看到網路超高評價後就倉促訂房，詐騙集團可能偽造錯誤資訊，甚至留下多則虛假評價，提升消費者對住宿場所的好感度。
趨勢科技提醒，網路攻擊手法日益更新，除了詐騙集團設計一頁式假網站騙取個資外，近年也有駭客集團直接針對官方網站發動攻擊，駭入消費者與旅宿的訊息，提高真假辨別難度。民眾上網、安排旅遊行程時務必提高警覺、不輕易提供個人資料。