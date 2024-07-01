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吃素也會得脂肪肝？醫師揭露「4迷思」：別把保肝產品當救急仙丹

▲肝癌已經連續44年位居第二名，醫師說明，素食者患有脂肪肝比例較低是常見迷思。（圖／pexels）
▲肝癌已經連續44年位居第二名，醫師說明，素食者患有脂肪肝比例較低是常見迷思。（圖／pexels）

記者林莞茜／綜合報導

根據衛福部最新公布的2023年國人十大癌症死因，肝癌已經連續44年位居第二名，雖然成因大多來自B肝與C肝患者，但未爆彈其實還有「脂肪肝」。而目前台灣男性脂肪肝的比例是女性的2倍，幾乎每3位男性就有1人有脂肪肝，脂肪肝存在越久罹癌率就越高，減重專科醫師也根據看診經驗，分享四大常見的脂肪肝迷思。

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「初日診所」減重專科暨家醫科醫師魏士航說明，脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，並引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌，卻經常被民眾忽視，因此按照流行病學盛行率推估，未來脂肪肝患者恐怕上看600萬人，其中有四個脂肪肝迷思，分別為瘦子不會有脂肪肝、
多吃保肝產品就不會有脂肪肝、素食者患有脂肪肝比例較低、只要抽血指數正常就不會有脂肪肝。
 
魏士航醫師表示，過去在診間當中就有過一位30歲的女性業務，BMI19，看起來瘦瘦的，但超音波檢測結果卻讓他大吃一驚，因為對方竟有輕度脂肪肝，魏士航：「這位患者體重輕只是她的肌肉量不足」，且長期以來都偏愛澱粉與高糖水果，但碳水化合物與水果中的果糖都是活化肝臟脂質新生的元兇，特別果糖在代謝當中還會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環，因此就算BMI正常，不恰當的飲食習慣，不只讓她成為四肢瘦瘦卻肚子大大的泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。
 
再者，不少上班族因為工作壓力大、工時長，把保肝產品當救急仙丹，總覺得吃了就會對肝有「保庇」，但在魏士航醫師診間就有名40歲竹科工程師，雖然有吃保肝產品的習慣，但一天三餐外加點心、消夜都少不了高糖的精緻澱粉和飲料，到診間檢查後才發現，不僅早已經是名重度脂肪肝患者，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。
 
幸好後期配合醫師用藥、飲食與生活習慣也打掉重練，半年內成功減重16公斤，從104公斤減到88公斤，糖化血紅素也降到5.7，病狀明顯緩解。
 
另外，針對近年吹起的素食風潮，魏士航醫生也特別提醒，「吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高！」由於素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，例如米飯、麵食、地瓜、山藥以及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，建議素食族可以參考211餐盤降低風險。

▲素食211餐盤。（圖／初日診所提供）
▲素食211餐盤。（圖／初日診所提供）

 
至於一般大眾仰賴的抽血檢查，其實僅能判斷肝臟發炎程度並非脂肪堆積程度，要請醫師做超音波檢測才是較為有效的方法。他強調，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，但一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3-6個月的壽命；就算肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。

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