吃素也會得脂肪肝？醫師揭露「4迷思」：別把保肝產品當救急仙丹

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多吃保肝產品就不會有脂肪肝、素食者患有脂肪肝比例較低、只要抽血指數正常就不會有脂肪肝。
魏士航醫師表示，過去在診間當中就有過一位30歲的女性業務，BMI19，看起來瘦瘦的，但超音波檢測結果卻讓他大吃一驚，因為對方竟有輕度脂肪肝，魏士航：「這位患者體重輕只是她的肌肉量不足」，且長期以來都偏愛澱粉與高糖水果，但碳水化合物與水果中的果糖都是活化肝臟脂質新生的元兇，特別果糖在代謝當中還會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環，因此就算BMI正常，不恰當的飲食習慣，不只讓她成為四肢瘦瘦卻肚子大大的泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。
再者，不少上班族因為工作壓力大、工時長，把保肝產品當救急仙丹，總覺得吃了就會對肝有「保庇」，但在魏士航醫師診間就有名40歲竹科工程師，雖然有吃保肝產品的習慣，但一天三餐外加點心、消夜都少不了高糖的精緻澱粉和飲料，到診間檢查後才發現，不僅早已經是名重度脂肪肝患者，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。
幸好後期配合醫師用藥、飲食與生活習慣也打掉重練，半年內成功減重16公斤，從104公斤減到88公斤，糖化血紅素也降到5.7，病狀明顯緩解。
另外，針對近年吹起的素食風潮，魏士航醫生也特別提醒，「吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高！」由於素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，例如米飯、麵食、地瓜、山藥以及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，建議素食族可以參考211餐盤降低風險。
至於一般大眾仰賴的抽血檢查，其實僅能判斷肝臟發炎程度並非脂肪堆積程度，要請醫師做超音波檢測才是較為有效的方法。他強調，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，但一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3-6個月的壽命；就算肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。