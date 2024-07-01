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鬧「輸液」荒！醫院大手術被迫暫停　衛福部：7月底可供大包裝

▲國民黨立委陳菁徽今日在立法院社會福利及衛生環境委員會，質詢衛福部長邱泰源有關輸液短缺議題。（圖／翻攝自國會頻道）
▲國民黨立委陳菁徽今日在立法院社會福利及衛生環境委員會，質詢衛福部長邱泰源有關輸液短缺議題。（圖／翻攝自國會頻道）

記者林莞茜／綜合報導

市佔率7成的輸液大廠永豐化學因違規遭到勒令停工，使得各大醫院手術、洗腎生理食鹽水、葡萄糖輸液出現缺貨危機，現傳出將短缺到10月，衛福部為此緊急採增加國內產能、國外專案進口作為因為，目前以提供500cc小包裝為主，並承諾7月底恢復1000cc大包裝供應。國民黨立委陳菁徽今（1）日質詢時直言「這是國安危機」，醫界叫苦連天，機構將大量輸液手術，而立委王育敏也要求「不可以讓下一個『永豐事件』再出現。」

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永豐化學新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而被勒令停止生產，影響大型輸液藥品供應。為了使輸液不受影響，食藥署自今（2024）年5月初就開始採取各項因應作為，除了針對臨床需求部分，請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，目前則以提供500cc小包裝為主，不少醫院也因此先暫停需大量輸液的手術。

國民黨立委陳菁徽今日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時指出，台灣輸液短缺恐長達4個月，今年10月都不能確認永豐是否復工、回歸輸液生產行列，期間僅仰賴2至3倍價格國外專案採購，若不幸出現工安意外、天災等大量傷患事件，後果不堪設想，也直言「這是國安危機」。

陳菁徽指出，現在提供的500cc小包裝，讓醫界叫苦連天，「一台外科手術就需要換30多包，手術室護理師換到手快斷掉」，許多機構也為了避免不必要的人力消耗，先將大量輸液手術暫停，如取消子宮鏡手術等。

▲國民黨立委陳菁徽今日在立法院社會福利及衛生環境委員會，質詢衛福部長邱泰源有關輸液短缺議題。（圖／翻攝自國會頻道）
▲國民黨立委陳菁徽今日在立法院社會福利及衛生環境委員會，質詢衛福部長邱泰源有關輸液短缺議題。（圖／翻攝自國會頻道）
衛生福利部長邱泰源回應，預計7月底可提供1000cc大包裝輸液，永豐則透過衛福部積極輔導，可於年底恢復正常供應「屆時輸液2000cc包裝供應可大幅度改善」，邱泰源強調「台灣輸液穩定供應沒有問題」，感謝醫療院所在非常狀況下的體諒。

國民黨立委王育敏則指出，台灣現階段輸液8成靠專案進口，呼籲衛福部盡快掌握其他還有多少藥品或醫材僅有1、2家廠商在生產製造，不可以讓下一個「永豐事件」再出現。邱泰源也認同，稱「雞蛋不能放在同一個籃子」，將提出重要醫材藥品管理模式。

食藥署副署長王德原補充表示，國內目前共有6家輸液廠商投入協助增加產量，每月可確保生產50萬袋，食藥署已爭取再提升產能，有幾家廠商正在評估，增加人力與輪班加強產能。

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