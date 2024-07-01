《墨雨雲間》男星捲入不雅照風波！痛苦喊冤：太理解薛芳菲心境
30歲大陸男星潘宥誠在夯劇《墨雨雲間》中飾演王星越身邊的「文紀」，時常調皮發言挨軍棍，最後戰死沙場讓許多觀眾不捨，潘宥誠在微博寫下戲播畢的心得，提到自己也曾和女主角「薛芳菲」一樣含冤，原來是他2019年時曾捲入不雅照風波，讓他頓時間失去所有工作。
記者李欣容／台北報導
潘宥誠2017年參加真人秀節目《漂亮的房子》與吳彥祖、馮德倫同台獲得不少關注，後來又在真人秀節目《名偵探學院》展露頭角，主演校園青春劇《你好，對方辯友》，但沒想到，卻在2019年捲入不雅照風波，當時他的好友告訴他，豆瓣出現他的黃圖（P圖），起初他並不在意，但隨著新聞發酵，流言四起，公司停掉了他所有工作，潘宥誠說，「我才意識到，謠言殺人於無形。」
他失去所有工作，罹患憂鬱症，面對身邊親友的質問，有好長一段時間他都不敢拉開家裡的窗簾，每天都過得很不安，直到現在他都會想起這段經歷，他找律師保留證據，一個人東奔西走，想證明自己的清白，經過漫長的訴訟與審理，他拿到3個電話IP，潘宥誠無奈，「可笑的是，我連造謠者是誰都不知道。」
5年過去，潘宥誠在《墨雨雲間》中演活可愛的文紀，讓觀眾又重新再看到他，他也在微博寫下，「我太能理解薛芳菲的心境了，同樣是清白之人遭人誣陷，無辜之人受在此受盡苦難，有罪之人卻在他處逍遙自在，我失去的不只是當時的成績，而是大好的青春，但也同樣感謝這些不好的經歷，心不死則道不生。不管發生什麼活著才是最重要的，活著才有重新開始的機會。雖然名偵探學院我再也回不去了，但我會站在新的舞台閃閃發光，我要站在更高的地方给你們力量。」