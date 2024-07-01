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因應北市超高齡化　蔣萬安宣布：成人健檢加碼提供6免費項目

▲台北市長蔣萬安7/1宣佈，即起至10月底，40歲到64歲市民在市立聯醫接受成人健檢，將加碼提供6項免費檢查項目。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安7/1宣佈，即起至10月底，40歲到64歲市民在市立聯醫接受成人健檢，將加碼提供6項免費檢查項目。（圖／台北市政府提供）

記者林詠青／台北報導

因應台北市進入超高齡化的社會，市長蔣萬安今（1）日宣布，即日起到10月31日，40歲到64歲的市民朋友如在市立聯合醫院接受成人健檢，將提供尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素及CA-199腫瘤標記等6項免費檢查項目，全力守護市民的健康。

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台北市長蔣萬安今天出席「臺北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動，他致詞指出，台北市65歲以上的長輩比率已來到21%，而且北市的平均壽命來到83.75歲，相較於全國平均值高出3.91歲，因此市府必須重視市民朋友的健康，提供好的醫療環境。

蔣萬安表示，目前年滿40歲的市民可享受3年一次免費成人健檢，今天他再加碼宣布，從7月1日起到10月31日，40歲到64歲的市民朋友如到市立聯合醫院接受成人健檢，將提供包括尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素及CA-199腫瘤標記等6項免費檢查項目。「希望透過這樣的免費檢測，讓市民朋友可以瞭解或及早知道身體的狀況」，如果有問題，可即刻治療，馬上給予協助。

據北市2023年的十大死因統計報告顯示，有7項都是慢性病，癌症更是連續蟬聯52年十大死因的第一名。蔣萬安表示，如何透過早期發現、早期治療，做好各項疾病的預防工作，確保市民生命健康，是市府政策推動非常重要的一環。

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