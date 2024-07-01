Klay Thompson將離開勇士！「浪花兄弟」拆夥 這5隊是潛在下家
隨著NBA金州勇士與陣中頭號射手Klay Thompson遲遲無法達成續約共識，隨著自由市場開啟，Klay Thompson離開勇士已經是外界眾所皆知的事，Klay Thompson與Stephen Curry「浪花兄弟」組合也將走入歷史，其中美媒《ESPN》也在今（1）日分析Klay Thompson離開勇士後，最有可能加盟達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇與費城76人。
記者廖聿偉/綜合報導
隨著自由市場開啟，Klay Thompson已經成為不受限制自由球員，根據最新消息指出勇士在自由市場開啟後，至今仍未與Klay Thompson接觸，Klay Thompson陣營則是預計將與獨行俠、湖人、快艇、76人進行會面。
勇士恐放棄K湯 這5隊是潛在下家
現年將滿34歲的Klay Thompson生涯至今皆為勇士效力，在NBA共出賽793場，場均能貢獻19.6分、3.5籃板，三分命中率為41.3％，更5度以勇士球員身份入選明星賽。
隨著Klay Thompson有大機率離開勇士，他與Stephen Curry「浪花兄弟」組合也將走入歷史，回顧這對經典的雙人組，他與Stephen Curry共4度拿下NBA總冠軍，15次全明星、12次NBA最佳陣容，兩人合計為勇士拿下572勝、240敗的成績。