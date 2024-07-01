連3天飆38度「紅到發紫」！18縣市高溫警戒 6月738人熱傷害就醫
未來一週還是熱到不行，光是6月就有738人次因熱傷害就醫，今（1）日上午中央氣象署針對18縣市發布「高溫資訊」，並公開未來3天的溫度分布圖，預報員謝佩芸指出，由於風向的改變，從今天開始至週三（7/3），高溫熱區將會落在「中南部近山區」，氣溫都會飆到攝氏38度以上；午後雷陣雨的情況也會持續，且週末水氣會增加，台灣午後雷陣雨區域也會擴大。
記者張志浩／綜合報導
謝佩芸表示，未來一週台灣的天氣都由太平洋高壓勢力主導，不過隨著風向不同，高溫跟午後雷雨的範圍也不一樣，今天吹西南風，各高溫普遍攝氏34至36度，台東有焚風發生，有機會出現攝氏38度高溫，西半部近山區也有攝氏37度以上氣溫。降雨部分，今天午後在「中部以北、宜花及南部山區」會有局部較大的雷雨。
謝佩芸說明，明後兩天風向轉為「偏南風到東南風」，從溫度分布圖可以看見，位於背風側的中南部高溫「一片紅紫色」，局部可能有攝氏37、38度高溫，午後雷雨範圍也稍有擴大，主要集中在中部以北及各地山區，也有局部大雨發生的機率。
謝佩芸提醒，週四、週五（7/4、7/5）風向更偏東南風，除了高溫持續炎熱外，午後降雨的情況也會較為趨緩，不過週末水氣增加，午後除了中部以北、各地山區外，南台灣也會有局部大雨發生的機率。
此外，7月雖然正式進入颱風季，西北太平洋的海溫也暖到很適合颱風發展，不過現階段太平洋高壓勢力太強，一路從台灣延伸到南海，也直接壓制熱帶系統發展，類似環境預估持續到7月上旬，7月中旬後是否有熱帶系統發展訊號，氣象署將持續觀察。