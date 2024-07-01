快艇虧慘？當年用「5首輪+SGA」換Paul George　5年卻僅1次到西決

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在George加入到快艇之後，這支球隊年年被寄予厚往，但是卻常常在賽季中因傷病而無法展現最佳實力，球隊陣容問題也是每年東補西補，但始終沒有一次到位，雖然偶有佳作，但終究未能攻頂。
快艇主將Kawhi Leonard今年和球隊簽下3年1.52億美金的延長合約，休賽季球隊沒有留下George，也不打算先簽後換送他離開、以帶回一些報酬，而是選擇直接放他離開。
快艇在2019年引進George時，給出5個首輪選秀權，其中4支無保護（21、'22、'24、'26），一支有前14順位保護，還有2個首輪互換權（23及'25），以及Danilo Gallinari和Shai Gilgeous-Alexander兩名球員。
如今Shai Gilgeous-Alexander已經是MVP候選人，快艇這5年則是只要一次闖過次輪，成績差強人意。如今放走George，宣告那一次操作確定未能達到球隊預期。
快艇隊在 2019 年引進Paul George時給出：
首輪選秀權
首輪選秀權
首輪選秀權
首輪選秀權
首輪選秀權
首輪互換
首輪互換
未來MVP候選人
他們在PG時代只闖過一次第二輪。