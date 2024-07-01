「網紅局長」鄭明典回來了！開新節目報天氣 粉絲樂歪：造福人群
前中央氣象局局長鄭明典在2023年7月宣布退休，被稱為「網紅局長」的他持續在臉書分享對大氣環境的觀察，雖然頻率降低，但仍有許多民眾關注，並敲碗他能夠透過任何方式回歸播報天氣；鄭明典在退休前接受《NOWnews》專訪時，曾透露「想好好享受生活，暫時不寫天氣」，想不到隔近一年，鄭明典正式接棒原先由環境部部長彭啓明的氣象節目，讓粉絲們相當滿足，直呼是「造福人群」。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典過去在擔任預報中心主任時，因為一篇「令人不安的降雨預測」臉書發文爆紅，後續直到屆齡退休前，都持續透過貼文替民眾科普知識，粉絲人數已逼近20萬人，今（2024）年5月，鄭明典曾透露，在彭啓明確定上任環境部長後，希望自己能接下網路平台的天氣節目單完，當時網友們都舉雙手贊成，希望鄭明典回歸，如今願望成真，而節目也改名為《天氣多一典》。
事實上，鄭明典無論任職於氣象局或退休後，也都維持每天早上5、6點起床，看氣象、聆聽預報員說法已成習慣，每當有新穎或特別的觀點就到網路上分享；鄭明典專訪時也透露，氣象署隨著網路世代的變化，有很多內容豐富的粉專，以及訓練有素的專業人員，讓大家相互討論的平台已經建立，當時的他認為，自己在退休後繼續寫天氣，「可能會帶給氣象署更多壓力」。
如今鄭明典接下新的節目，在今（1）日首次直播也維持其獨特風格，用平易近人的形容和比喻，向觀眾解釋天氣現象的成因、變化和影響，更預告未來一週台灣會持續受到午後雷陣雨的影響，可說是相當完美的回歸首秀。