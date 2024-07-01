蘇打綠阿龔遭控拿醫美診斷書請假？金曲放鳥生物股長團練真相曝光
蘇打綠鍵盤手阿龔原本預計在29日金曲獎和日本夯團「生物股長」合作，不過因為當天阿龔身體不適，合作舞台臨時喊卡。事後疑似有台視工作人員不滿爆料，指出阿龔適用醫美診所診斷書請假，先前還臨時放鳥團練等。對此，蘇打綠公司回應，阿龔當天是去健康健檢診所進行診斷，且沒有收到要團練的通知；台視也稱，尊重演出藝人的健康考量。
記者朱祖儀／台北報導
阿龔原本預計在金曲獎上和生物股長帶來國際性的合作演出，不過前一天蘇打綠出席活動，就透露阿龔身體出狀況，「一天比一天憔悴」，回台灣後就急忙就醫。金曲獎當日上午，台視也緊急發出通知，「蘇打綠阿龔因個人身體不適不克參與原定演出」，讓許多人覺得相當可惜。最後生物股長獨自上台獻唱《青鳥》、《櫻花》，主唱吉岡聖惠也有誠意用中文問好。
不過事後一名疑似是台視工作人員的網友爆料，指控阿龔2週前放鳥團練，導致他被日本窗口臭罵20分鐘，事後彩排更是當天說不來就不來。他去打聽後發現，阿龔疑似是用私人醫美診所的診斷證明書請假，讓他覺得很不滿，但也說「個人行為不代表製作單位，我個人說話我負責，反正我典禮生涯已經斷送了」。
對此，蘇打綠經紀人分3點回應，「1.考量隱密、是去健康健檢診所診斷治療。2.週六發聲明同時，透過Sony唱片公司、請他們跟生物股長表達我們的遺憾以及歉意。收到的回覆是生物股長說很理解且沒問題，並且表示他們喜歡阿龔的編曲。3.沒有收到演出2週前要團練的任何通知。」
台視也回應稱，有收到阿龔提供的醫師診斷書，且因為是跨海合作，過程皆透過遠端方式溝通，「合約內容基於保密條款，身體不適為不可抗力因素，台視尊重演出藝人健康考量。」