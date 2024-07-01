韓YTR肌肉山山突然送醫！「後背劇痛」急上救護車 診斷結果出爐
韓籍YouTuber「肌肉山山」以整姊姊系列影片爆紅，他目前已定居台灣1年，今年初也公布結婚喜訊，影片風格深受台灣網友喜愛。沒想到，肌肉山山近日突然被緊急送醫，他神色痛苦被抬上救護車的畫面曝光後，立即讓大票粉絲心疼不已，他也拍影片紀錄就醫過程，透露自己是罹患腎結石，目前已經恢復健康。
記者賴禹妡／綜合報導
肌肉山山25日上傳新影片，開頭就是他被抬上救護車送醫的畫面，肌肉山山表示自己在墾丁旅遊時，突然背部劇痛，緊急送醫後才得知是罹患腎結石。醫師判定肌肉山山水分攝取不足，他回台北後再度就醫檢查，最終他透過吃藥以及大量喝水將結石順利排出。
由於肌肉山山害怕打針，影片中還一度落淚，他也坦言進到急診室覺得非常恐懼，一度以為自己罹患很嚴重的疾病，所幸身體經過休養已經恢復健康。影片曝光後，不少台灣網友心疼祝福「山山早日康復」、「最近天氣很炎熱，只要想到就要喝水，不要等到渴了再喝就太慢了」。
天氣熱易有腎結石！補充水分是關鍵
奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪曾指出，炎熱夏日高溫之下，人體水分蒸發快，容易導致水分補充不足進而引發腎結石，並流動到輸尿管、掉到膀胱及尿道，症狀包含急性劇烈的腰痛、血尿、感染，甚至長時間造成腎功能的損傷導致嚴重的併發症。
針對腎結石預防，陳致豪建議平時就要保持良好的水分攝取量，以及避免攝取高鹽、高蛋白、及高糖食物，以降低腎結石形成的風險。